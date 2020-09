"Estoy más relajado, con incertidumbre esperando la reacción de la gente. Disfrute el momento del alta con mi familia más que nada. Lo primero que hice fue abrazar a mis viejos, fue cubrir ese vacío de estar cerca y no poder tocarnos. Sentí que terminó una etapa difícil para todos, lo que te hace cambiar el punto de vista de la vida". Comenzó diciendo el primer caso de Covid-19 de la ciudad de San Cristóbal.

Luego agregó, "En ningún momento mis familiares tuvieron síntomas. Venía para aquí en moto y observaba a la gente como me miraba. Me sorprendió el comunicado de la gente del Hospital, no lo esperaba, estoy agradecido con ese gesto. Estoy pasando este momento de volver a salir a la calle" nos contaba en exclusivo para nuestro medio Diego que tuvo un gran compromiso social al aislarse inmediatamente y no contagiar a nadie.

"La primera etapa fue cuando me avisaron que me había dado positivo, luego vino el aislamiento y asimilar las criticas y los apoyos de la gente. Eso es lo que a uno lo hace salir para adelante, es lo necesario, agradezco los alientos que me dieron" decía el joven quien reconoció que no supo donde se contagio, también reconoció el apoyo de su empresa, comentó que se comunicó con Carolina Corona para brindarle todo su apoyo, y por último dejó un agradecimiento a todos lo que lo alentaron y acompañaron durante su aislamiento.