Fuego en Córdoba: Alta Gracia con peligro de evacuación

En horas tempranas de la tarde de ayer el medio Sumario Noticias alertó sobre la posibilidad de evacuar parte de Alta Gracia Córdoba. El fuego avanzaba desde el norte de la ciudad de Alta Gracia, en la zona de la Comuna de Falda del Carmen, llego a estar muy cerca del Barrio Villa Camiares. Defensa Civil solicitó a los vecinos que despejaran la última calle del barrio para que las autobombas y los bomberos pudieran transitar.

Conalbi detalla los focos de incendio que se controlaron y la gran preocupación con la que viven los ciudadanos cordobeses esta tragedia ambiental.

“El fuego seguía avanzando, y comenzaron los preparativos de evacuación. Por la noche el sentido del viento cambió, afortunadamente el viento comenzó a rotar desde el sur y eso permitió alejar el peligro. Es un barrio de clase media y bastante poblado. Este episodio no está aislado, venimos de 13 días de incendios permanentes e incesantes en Córdoba. Es realmente una catástrofe ambiental de envergadura la que está sufriendo la provincia de Córdoba. En la zona de Alta Gracia el incendio estaba en la zona de La Paisanita, José de la Quintana, Falda del Carmen, valle Alegre. Hubo innumerables focos de incendios”.

Recordemos que la provincia transita una sequía prolongada. Los últimos registros de precipitaciones fueron en el mes de marzo y en el día de ayer la temperatura llego a 35 con vientos de 70 km por hora. “Controlar un incendio en esas condiciones es casi imposible. Había dos o tres aviones hidrantes, bomberos, etc pero es muy difícil trabajar en esas condiciones” admitió Conalbi.

El director del medio digital, vive con mucha indignación todo lo que sucede en los últimos meses en la provincia de Córdoba. “En lo personal y como periodista es una sensación difícil de transmitir. Tengo más de 30 años de periodismo, comencé en 1987. Uno piensa que a esta altura ya vio todo y que de alguna manera uno logra sobreponerse a los sentimientos. El periodista no tiene que perder la sensibilidad, pero tomar cierta distancia. Tengo una profunda indignación porque los incendios no son accidentes de la naturaleza, no llueve fuego, los incendios siempre son provocados. El 95% de los incendios se deben a la mano del hombre., yo diría el 100%. Siempre recuerdo la película francesa La Guerra del Fuego, narra la historia de la gente que no sabe hacer fuego y que debían esperar que algún fenómeno lo produjera y sabían cuidarlo y mantenerlo. Había peleas entre esas tribus prehistóricas para robarse el fuego. Eso demuestra que el fuego no sale solo. Si recorremos Córdoba se observa que, a pesar de contar hace 10 años con una Ley de Bosques, donde se establece que no se puede avanzar sobre el bosque nativo de ninguna forma, o en zonas amarillas donde sí se puede avanzar pero con ciertas restricciones, en 10 años de aplicación de la Ley de Bosques vimos que no se cumplió en lo más mínimo, es más, merced a los incendios donde en muchos lugares que había bosques nativos y estaba declarado zona roja, hoy nos encontramos con emprendimientos inmobiliarios, countrys etc. A pesar que incluso, la misma legislación prohíbe que donde se haya destruido por un fenómeno “x” el bosque nativo se pueda cambiar su uso. La ley dice que hay que remediar y reparar el daño. La ley establece severas penas para quienes provocan incendios, en 10 años no hubo un solo condenado por provocar incendios y todos los años hay incendios de diferentes dimensiones. Siempre donde hubo fuego, countrys quedan. No genera otra cosa que indignación, se siente en las vísceras” concluyó.