El ministro Daniel Arroyo dijo que aún "no está definido" qué sucederá con el IFE

La asistencia del Estado, vital para en plena pandemia

En Argentina hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, señaló Arroyo. Nueve de ellas reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De esos, una parte importante, entre 3 y 4 millones de argentinos, tiene problemas de trabajo porque se quedaron sin trabajo, mencionó.

"Un jardinero que tenía 10 casas y recuperó cinco. Una persona que es empleada doméstica perdió horas y les cuesta recuperarlas", mencionó Arroyo al graficar la realidad del país, golpeado económica y socialmente por los efectos de la pandemia.

Arroyo aseguró: "Hay un compromiso del gobierno de acompañar a los que la pasan mal", aunque no quiso avanzar sobre el futuro del IFE.

"No me corresponde a mi especular y claramente no está definida la situación del IFE", expresó el ministro.

En cambio, apuntó los esfuerzos del gobierno a "un conjunto de políticas" públicas para asistir a los sectores vulnerables.

Tres ejes

Para Arroyo, la salida de la actual situación de crisis está dada en tres ejes:

"Uno es el plan Potenciar Trabajo que crea 300 mil puestos de trabajo en el sector informal; otra línea es la urbanización, porque hay 4.400 barrios hacinados sin servicios. Y el tercero es la creación de 800 jardines nuevos porque en Argentina tenemos 56% de pobreza en los chicos de menos 14 años"

"En eso se basa la política de reconstrucción; el IFE es un elemento clave", admitió.

Fuente: AireDigital