Fusa cumplió 30 años y proyecta exportar

La empresa cumplió 30 años el pasado 17 de octubre. Un grupo de visionarios entre ellos productores agropecuarios, carniceros, profesionales y comerciantes se reunieron con la finalidad de crear una industria en el distrito de Villa Trinidad. Por la presidencia de FUSA pasaron Raúl Víctor Magnano, Oscar Alberto Bertero, Mario Luis Yelin, José Luis Magnano, Eduardo José Ananía, Abelardo José Giovanini, Miguel Ángel Ferrero, Norberto Vantesone, René Corigliani y Federico Ananía aun en funciones.

La empresa tenía previsto un festejo con todos sus empleados y grupo de directivos. La pandemia cambió los planes y redireccionaron la celebración a su plataforma de Youtube con difusión a través de la web: frigorificofusa.com.ar y sus redes sociales en Facebook e Instagram.

La empresa decidió homenajear a ex presidentes, colaboradores y empleados ya jubilados con entrevistas especiales que se encuentran a disposición en Youtube. El actual Presidente de Fusa, Federico Ananía comentó que “Hoy me toca ser presidente y asumo el compromiso de darle continuidad a el legado que nos han dejado nuestros padres. La cadena de valor que agregamos, se ha hecho kosher, se ha hecho faena para otros frigoríficos en mantas, se especializó el servicio. Este infortunio mundial que es el Covid nadie lo esperaba, no fue mi mayor anhelo tener un año así, asumo este compromiso y valoro mucho el esfuerzo que se está haciendo en la prevención, recordaremos este año como un año complicado. La anécdota que quedará es indudablemente el Covid. Para los próximos años auguro un mayor crecimiento de la empresa, mayor especialización en las cadenas de valor. Nuestro anhelo es exportar y sumar a la marca que ya tenemos productos para llegar a las góndolas de los supermercados con cortes especiales y pasar la frontera al mundo. Esta especialización seguramente traerá más trabajo paras las familias de Villa Trinidad y la zona y mayor crecimiento para la comunidad. Valoro la experiencia y el aporte de toda la gente que ha pasado por el directorio, por eso los que estamos aquí tenemos la obligación de seguir, le agradezco a mi padre que también fue presidente. Agradezco a todos los que trabajan en Fusa”.

Desde el año 2006, Sergio Rodríguez es el Gerente del frigorífico, pero comenzó a trabajar en el frigorífico desde su creación. “Siempre fue el desafío del directorio que Fusa sea una empresa importante y llegar a exportar. La pandemia nos golpeó fuerte, estábamos a un paso de hacer algo de kosher que ya lo estábamos haciendo para el consumo interno y era una posibilidad exportar a Chile. La parte de exportación trae cierta incertidumbre porque hay que tomar más cantidad de gente y en este país, por ahí se cierra la exportación y dejar gente sin trabajo es difícil. Lo vemos en los otros frigoríficos exportadores, cuando se cierra la exportación quedan miles de personas sin trabajo y es muy difícil sobre todo porque nosotros trabajamos en una comunidad de 3.000 habitantes. Tratamos de crecer paso a paso sobre lo seguro para evitar suspender o despedir gente. Ni en los peores momentos económicos se hizo suspensiones, o castigar al personal pagándoles fuera de término. Siempre hemos trabajado en lo seguro por eso la demora en comenzar a exportar. La pandemia ha sido un gran desafío, hemos cambiado la parte operativa, distribución, logística. Muchas de las cosas que se implementaron en la pandemia nosotros ya lo teníamos incorporado: la higiene y seguridad. Se hacen capacitaciones permanentemente y el personal ha puesto mucha predisposición, dedicación y sacrificio en estos cambios. Agradezco al directorio por la libertad y la confianza” finalizó.