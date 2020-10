El Senado aprobó la Ley de Paridad: representación igualitaria de mujeres y varones

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la ley denominada Paridad de Género donde establece el principio de paridad de género en la composición e integración del poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales. Se entiende por paridad de género la representación igualitaria de varones y mujeres en un cincuenta por ciento para cada género en la conformación de listas electorales y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación.

“Hubo avances a principios de año sobre este tema, luego llego la pandemia. Contamos con la aprobación de la Cámara de Diputados, luego fue a la Cámara de Senadores, allí se propusieron modificaciones que hicieron que volviera a Diputados y ahora nos informan la aprobación de la Ley de Paridad” comenzó Morel.

La concejal Carolina Morel, destacó la importancia de esta ley en el presente y en el futuro inmediato. “Esta ley, sobre todo para los que trabajamos en la vida política es una conquista muy importante, como en un momento fue la herramienta del voto y en su momento la del cupo femenino, que nos posibilitó y obligó a los hombres a darle espacio concreto a la mujer. Cuando íbamos al armado de las listas, el cupo se transformó en un techo y era minino. La Ley de Paridad fue por mucho más, la confección de una lista para poder intervenir en la vida política como candidata sino también que se repartan los cargos políticos de manera igualitaria para las mujeres”.

Por consiguiente, Morel, sostiene la importancia de la igualdad en los espacios políticos. “Mi trabajo fue mucho más arduo que cualquier hombre que haga el mismo camino que yo. Es real. Ta vez por la mirada que tiene la sociedad sobre la intervención de la mujer en la política, cuesta más demostrar que vos podes. La sociedad aún tiene una mirada machista, la sociedad ira cambiando con los hechos. En la mayoría de los gabinetes, las mujeres solo ocupan el 10%, hoy por hoy la gran mayoría son hombres. Generalmente las mujeres son las secretarias y en realidad eran ellas las que recorrían los territorios, las grandes gestionadoras. Las mujeres deben ser reconocidas en esos espacios de poder, donde la gente pueda visibilizar que la que está moviendo y gestionando es una mujer. No quiero decir que sean mejores que los hombres, pero dale la posibilidad que se genere la oportunidad. No surgió naturalmente que las mujeres podamos votar, no surgió naturalmente que las mujeres integráramos las listas, y tampoco surgió naturalmente que los gabinetes y/o espacios de poder la mujer tenga su lugar, porque es tan capaz como el hombre, la mujer tiene que tener la misma oportunidad” concluyó.