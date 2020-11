Empleo y trabajo: la UNL y Provincia firmaron un convenio de cooperación

La titular de la cartera educativa aclaró que la decisión tomada no obedece a una cuestión sanitaria, sino a que "las clases del ciclo lectivo 2020 terminan en marzo del año que viene". Y confió en que si las curvas epidemiológicas lo permiten, todas esas ceremonias podrán ser presenciales. Definiciones sobre el próximo calendario escolar.

La intendenta apunta a las juntadas y a los que viajen a otras localidades y al regreso no guardan el aislamiento de 14 días. Dijo que van a trabajar con la policía a la calle y se realizarán operativos y levantamiento de actas para donde se reúnan la gente en fiestas privadas, (cumpleaños, comuniones o aniversarios, etc). Dijo que solo se permitirá que la gente esté en los espacios públicos en movimiento. También señalo la Intendenta que controlaran a los vecinos que viajen a otras localidades y su regreso no guarden la cuarentena. -