Gonzalo Alassia debutó en la primera de Atlético Rafaela

Gonzalo Alassia debutó en la 1º división de Atlético Rafaela en el triunfo 2 a 1 que la "crema" logró ante Gimnasia de Mendoza. Luego del partido, manifestó que desde que llegué en el 2018, soñé con este momento por lo que me siento muy feliz.

Siempre me preparé para llegar a 1ª división, así que también me sentía listo como para dar el salto. Gonzalo, ingresó a los 21 minutos del 2º tiempo para reemplazar a Rodrigo Castro.

Atlético viene cumpliendo una gran campaña en la Primera Nacional liderando la Zona B Campeonato.

Fuente Radio Belgrano