Movilización contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad en Santa Fe

20 de agosto de 2025
Este miércoles 20 de agosto, distintos sectores vinculados a la discapacidad se movilizan en la ciudad de Santa Fe para reclamar contra el veto presidencial a la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
La concentración se realiza en la explanada de la Legislatura provincial, ubicada en General López 3055, donde organizaciones sociales, familiares y personas con discapacidad exigen a los diputados y senadores nacionales que rechacen la medida del Poder Ejecutivo y garanticen la vigencia de la ley aprobada por el Congreso.
Bajo las consignas “No al veto de la ley” y “Basta de ajustes en discapacidad”, los manifestantes buscan visibilizar el impacto de las políticas de ajuste y la situación crítica del sector.
La convocatoria es impulsada por el Equipo Organizador del Encuentro por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que viene articulando acciones en todo el país para defender los derechos de las personas con discapacidad y reclamar medidas urgentes frente a la crisis.
