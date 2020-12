Yeni Galoppo y Maxi Turri, los primeros sancristobalenses en recibir la vacuna contra el covid-19

Con la llegada de las vacunas Sputnik V al país, el lunes se realizó la distribución en las distintas provincias y el martes comenzó la aplicación destinada a todo el personal de salud.

En esta instancia, se colocó una primera dosis y a los veinte días corresponde aplicar la segunda dosis.

Vale aclarar que no es obligación colocarse la vacuna, sino que cada persona decide libremente si quiere hacerlo o no.

En cuanto a los síntomas posteriores son similares a los de cualquier vacuna como dolor en el lugar de la aplicación, estado febril, dolor de cuerpo o fiebre o resfrío leve.

Janise Galoppo

La sancristobalense es enfermera y desde junio trabaja en Rafaela en un hospital destinado a la atención de pacientes positivos y sospechosos de coronavirus.

Este miércoles a la mañana fue vacunada con la primera dosis en el vacunatorio del hospital. Rafaela recibió 700 dosis sólo para el personal de nosocomio público.

“Es voluntario, decidí vacunarme por mi familia porque estuve seis meses sin poder verlos, desde agosto que fue la última vez que fui, volví en noviembre y ahora para las fiestas. Me vacuné por todos ellos, para poder ir a verlos tranquila porque son gente grande. Además, firmé un papel para hacer un seguimiento médico, por teléfono tenés un charla mínima para contar los síntomas que se elevan a una base de datos y te dan el mail de la provincia por si tenés un efecto colateral para denunciar”, relató Yeni que recibirá la segunda aplicación el 30 de enero.

Maximiliano Turri

Quien también relató su experiencia, muy contento por lo acontecido, fue Maxi que es radiólogo y desde hace once años trabaja en un sanatorio privado en la ciudad de Córdoba.

El lunes por la mañana recibió un mail en el cual le notificaban que se encontraba apto para ser vacunado ya que forma parte del grupo de riesgo de salud, sin dudarlo solicitó un turno y este miércoles a la mañana fue vacunado en el Centro de Convenciones en el Complejo Ferial en Córdoba capital.

“Estoy feliz, contento y emocionado. Nadie está obligado a colocársela, tampoco me la sugirieron. Creo que la vacuna es una herramienta fundamental que todos los argentinos estábamos esperando, no lo dudé un instante, hoy me coloqué la primer dosis, las segunda se coloca a los 21 días. Está a las claras que es una vacuna que tiene mucha eficacia, genera un 80% de inmunidad con la primer dosis y con la segunda se refuerza un 10% la inmunidad así que estaríamos hablando de 92% de eficacia de la vacuna”.

Para Córdoba estaban destinadas 21.900 dosis y para este primer plan de vacunación que comenzó el martes llegaron 11.000 aproximadamente con una logística impresionante, tanto para el traslado como para el mantenimiento de la temperatura y la aplicación de la vacuna.

“Es excelente la metodología de trabajo, hay tres enfermeras, una descongela, la otra carga la jeringa y la otra aplica y descarta. Son frascos que contienen cinco dosis cada uno, entonces una vez que se descongela el frasquito si o si tienen que estar las cinco personas para vacunarlas. Hicimos una fila, distanciados con barbijos, se descongela en siete minutos y tienen media hora para aplicarla a los cinco. Creo que lo ideal es llegar el día de mañana a generar una inmunización del 60% de la población y los números que maneja el gobierno son muy ambiciosos, se habla que para junio o julio 20 millones de argentinos estarían vacunados”, contó Maxi sobre su experiencia.