Miguel Andrada :”Actualizar la UCM no tendrá un impacto desmedido en el bolsillo de los vecinos de Ceres”

Asi lo sintetizó el contador, responsable de la secretaria de hacienda en el gobierno de la ciudad de Ceres, Miguel Andrada en contacto con Maxima FM.

“Le pedi a Pablo Fiore convoque de manera urgente al Concejo para tratar la actualización de la UCM. Pero esa convocatoria debe ser urgente, porque ya estamos imprimiendo los cedulones del primer bimestre 2021, todavia no obtuvimos respuestas”.

Para Andrada, “este incremento que se pide solo significará unos $ 35 de incremento mensual, lo que vale una masa en la panaderia. Además cabe remarcar que no estamos pidiendo nada descabellado debido a que la nafta ya aumento 3 veces en solo 21 días, y ese es un indice al que se ata la UCM. Esperemos que el presidente reflexione, lo haga rapido, y no empecemos con la especulación política buscando en este año electoral frenar la prestación de servicios, acotar la ayuda social, o no hacer obras, para llevar agua al molino propio”.

La tasa de actualización solo tendrá impacto en la TGI y Cementerio, “porque caminos rurales se actualiza sola, y DREI lo mismo”.

Sobre los fondos que llegaron de la provincia Andrada explicó, “nos pagaron fondos de obras menores 18,19 y 20. Plata que ya tiene destino, es decir no la podemos usar para otra cosa. Yo con esos 10 millones debo convocar a una licitación para comprar un tractor, un camión y herramientas, si nos llegan a alcanzar estos fondos que están desactualizados por la alta inflación. A esto tenemos que sumarle que el 1.4 millones de fondos Covid ya están invertidos, es decir con esa plata tenemos que cercar el Albergue Municipal del Paseo de la Vida. Lo que nos queda para operar como disponible de caja es el millon que nos depositaron ayer”.

Esta aclaración, “viene bien que la haga, porque no queremos que se salga a decir que el Gobierno tiene mucha plata recibida de la provincia, porque no es asi, y serviría para originar confusión en la opinión pública”.

Para Andrada, “si no conseguimos actualizar la UCM vamos a tener problemas para prestar servicios publicos, ayudar a familias con asistencias sociales, tendremos que parar la marcha del gobierno por un capricho político, esperemos se reflexione al respecto”