Enri Vallejos volvió a la intendencia: "Hoy tenemos el deber de cuidar al que tenemos al lado"

Posteriormente, en Casa del Bicentenario, brindó una conferencia de prensa donde se expresó respecto del momento que nos toca vivir.

Quise hablar con Uds. hoy, en primer lugar, para hacerles llegar mi agradecimiento a todos y cada uno de los ciudadanos de Reconquista por la inmensa muestra de afecto que hicieron sentir a mi familia y a mí.

El año pasado fue un año muy duro para todos y nuestro caso no fue la excepción, pero a pesar de que este virus que afectó a toda mi familia y especialmente con mucha saña a María mi esposa, siempre sentimos el apoyo de toda la gente. En medio de la angustia recibí miles de mensajes, cadenas de oración y una marea de afectos que me permitieron sentir la compañía de todos Uds. y me dieron la fuerza para afrontar cada momento que viví.

Les aseguro que haber pasado por esto, al igual que a todos los que les toco padecer esta enfermedad, nos hace sentir la imperiosa necesidad de transmitir el cuidado, de pedirles que se cuiden, que cuiden a sus familias, a sus amigos y a nuestra sociedad.

Todos tenemos obligaciones, compromisos y deberes que cumplir en el trabajo, en nuestras actividades, en muchos ámbitos de nuestra vida. Hoy tenemos el DEBER de cuidar al que tenemos al lado y la forma para hacerlo es siguiendo las medidas de cuidado y prevención.

Quiero que en Reconquista sigamos trabajando, que sigamos encontrándonos con todos aquellos a los que queremos, que podamos seguir disfrutando de un día al aire libre, que podamos practicar deportes, que tengamos una vida lo más normal posible, pero solo vamos a poder seguir haciéndolo si cumplimos con los cuidados y con las restricciones, que les aseguro no son las que más me gustan, ni las inventamos en Reconquista, son modelos impuestos desde el Gobierno Nacional que llegan a nuestra provincia y son además las que se aplican en el Mundo entero.

Estas medidas y normativas, solamente son verdaderas armas contra este virus si las cumplimos. Si no las llevamos adelante, si no las respetamos estamos dejando a la suerte nuestra salud y la de quien tenemos al lado. Vuelvo a repetirlo…seamos los responsables del bienestar de quienes queremos y no los responsables de padecer esta enfermedad.

Hoy la pandemia sigue fuertemente afectando al mundo, vemos como Europa, EEUU, China y todos los países del hemisferio norte asisten a las segunda y tercera ola de contagios que terminan siendo mucho más grandes que la primera, no podemos pensar que eso no va a llegar a nuestra región.

Trabajemos todos juntos para que todo eso no nos alcance o sea con el menor efecto posible. Esto implica justamente que cada uno de nosotros nos ajustemos a las normas y los cuidados que nos indican. Quiero que sepan que de mi parte voy a seguir trabajando sin descanso en el cuidado de cada uno de los ciudadanos de Reconquista y la Región.

En este año que pasó trabajamos con todos los equipos de Salud, públicos y privados, pusimos todo lo que teníamos para prevenir y luego atender a la pandemia.

Asumimos el desafío de dar respuesta a toda la Región, fueron 5 departamentos los que nos derivaron casos a nuestro Hospital. Pusimos toda nuestra infraestructura, todo el Recurso Humano disponible y les aseguro que llegamos al límite de nuestro esfuerzo para poder dar respuesta.

Todo el cariño que recibimos con mi familia no solo nos ayudó en ese momento difícil, también es en parte el combustible necesario que me alienta a decirles que este año vamos a estar de nuevo en el frente de esta batalla y vamos a redoblar los esfuerzo. Pero los necesitamos a todos, a cada padre, a cada a madre, a cada joven luchando para defender nuestra salud, nuestro trabajo y nuestra libertad. Ser libre es poder elegir cuidar al otro.

Espero con todo mi corazón que estemos todos juntos para así superar este desafío, que Dios los Bendiga.