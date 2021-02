Tamberos pedirán a la provincia que intervenga para definir y controlar el precio de la leche

Tras el rechazó que hizo el Concejo al no reconocer a la nueva comisión del Barrio Malvinas Argentinas por tener entre sus miembros a empleados municipales de planta, entre otras supuestas irregularidades en la convocatoria denunciadas por el Concejal Maza, el Sitram de Ceres pedirá que se revea la situación de los trabajadores para que puedan participar de instituciones.

La dirigente de AMSAFE San Cristobal mostró su disconformidad por la liquidación de sueldo de diciembre, SAC y sueldo de enero para docentes de Jornada Completa. «Ellos dicen que es por falla técnica, o sea no saben hacer su trabajo. Nuestra secretaria general Sonia Alesso habló con el Gobernador ayer, y le manifestó sobre esta situación, y el gobernador no sabia nada, o sea no sabe como trabajan sus colaboradores».