"Me emocioné al ver terminado el Mural de Nahuel"

Mauricio Arce remarcó las sensaciones que fue pasando a medida que iba realizando el mural homenaje para el futbolista sanguillermino Nahuel Cainelli.

"A medida que lo fui haciendo me invadieron muchas sensaciones, alegría por hacerlo, un poco de enojo porque algunas cosas a veces no te salen como queres y al final, al verlo terminado, me agarró una emoción muy grande. Es un alivio haberlo terminado y en una metáfora podría decirse que cuando terminas una obra así es como tener un hijo".

"Creo que está bueno que se destaque lo que hacen los jóvenes sanguillerminos. Yo trabajo de esto y le agradezco mucho a la Intendente Romina López por haberme convocado, es un placer, siempre la Municipalidad me está convocando para hacer obras, como pasó en la anterior gestión también, así que muy agradecido a San Guillermo.

Estoy muy agradecido por esta posibilidad. Ahora la gente puede disfrutarlo en un lugar muy transitado de San Guillermo como la Avenida San Martín", destacó el artista sanguillermino que actualmente vive y trabaja en Santa Fe Capital y en su momento junto a Juan Ignacio Sterren fueron los creadores de la Bandera de San Guillermo.