La Ceresina recién podría volver en Mayo

Este fue el saldo de la reunión celebrada anoche en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico y por primera vez, de manera presencial.

Con la excepción de Sportivo de Villa Minetti, asistieron los representantes de todos los clubes afiliados y con una sorpresa, la participación de Unidad Sancristobalense.

La reunión estuvo presidida por el Sr. Jorge Keller y aunque hayan repasado diferentes situaciones protocolares, el análisis de la vuelta de la competencia fue el tema trascendental.

Tras el paréntesis de once meses sin actividades -algunos han retomado los entrenamientos-, cada delegado expuso su situación y evaluaron la posibilidad de ponerle fecha probable al inicio de los torneos oficiales.

Unión y Juventud de Bandera, Ferro Dho y Libertad de Villa Trinidad, propusieron organizar un certamen en zonas o de corto recorrido, para ir dándole rodaje a los equipos y poder ir fortaleciendo la reorganización de nuestro futbol.

Finalmente, y con resultado 8-3, resolvieron esperar y convocar a una nueva reunión a principios de abril con la ilusión de tener competencia en mayo.

Los clubes argumentaron que no sería bueno comenzar a jugar y dar marcha atrás, en caso de contagios por Covid en los planteles, porque se habría gastado dinero en vano y no sería la solución.

Por ello y luego de la votación, resolvieron volver a reunirse en un par de meses, para evaluar nuevamente la situación.