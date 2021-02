Los últimos años de las escuelas secundarias, también volvieron a las aulas

Luego del primer día de clases, Bustos aseguró que “Los alumnos comenzaron con mucha predisposición, nosotros volvemos con los chicos de 6to y estamos poniéndonos en contacto con los alumnos de 1° a 5°. El día lunes comenzaran los que son prioritarios, estamos recabando los datos y acercándolos. Hubo chicos que tuvieron muchos problemas, no me refiero solo a la conectividad, hay chicos que se sintieron como perdidos y hay que comprenderlos, es una situación muy compleja: todos tuvimos que aprender de todo en poco tiempo. Los chicos que empezaron la secundaria prácticamente no tuvieron clases. Ese comienzo fue complicado porque ese paso de la primaria a la secundaria fue virtual” comentó.

La infraestructura de la Esc N° 474 permitió que los alumnos y docentes concurran con tranquilidad a las aulas, poseen una gran fortaleza muy requerida para combatir el covid que es la ventilación en espacios cerrados.

“Nosotros recibimos 21 alumnos, tenemos dos modalidades, en total son 23. Tenemos una gran ventaja, las aulas son grandes y tienen una ventilación cruzada. Tiene ventanas que dan al exterior y dos puertas por aula que dan también a un patio exterior” detalló Sergio Bustos.

Finalmente, el Director, se refirió al trabajo realizado por los docentes el año pasado. “La aparición de los cuadernillos y de tener algo más estandarizado, hizo que se pongan a diseñar nuevas formas de contenidos que resultaron interesantes y están incorporando. Fue muy desgastante el trabajo del docente del año pasado, nos sirve de experiencia para encarar este año. Creo que la conectividad continuará, los docentes subiendo contenido a la plataforma es una gran herramienta. Los alumnos tienen disponible el material todo el tiempo, no necesitan tener la fotocopia. Es muy aprovechable y creo que en la presencialidad continuará. Ahora nos damos cuenta que Plan Conectar Igualdad si hubiésemos prestado toda la atención y la continuidad necesaria, el resultado hubiese sido otro, hoy tenemos que resolver la conectividad y el recurso” concluyó.