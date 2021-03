Palizas de UCyD y CSS, triunfos de Central y el CAT

Mucha agua pasó debajo del puente para que, este fin de semana, La Noroeste de Básquet se reactive en el masculino desde el U13 a Primera. Con estadios donde la gente acompañó, todos necesitados deber a sus equipos, de salir del encierro y volver -a esta- “normalidad”.

Para algunos no fue un arranque fácil, como para ejemplo Racing y Libertad, pero todos (hasta los ganadores y el mismo Presidente de la Asoc. Mario López) marcaron lo mismo, que será un torneo de transición, donde veremos jugar más a los “chicos del club” y no tanto refuerzo (solo se permiten dos por institución), lo que hará un certamen más doméstico, donde seguramente la familia acompañará a sus chicos.

Racing, que recibió a Unión San Guillermo, solo estuvo en juego hasta el cierre del primer cuarto. En los primeros 10 minutos ya se notaba la diferencia entre los de Mengoni y los de Racca, pero no se trasladaba al electrónico, fue un partido de rachas en ese pasaje y mantuvo con vida al dueño de casa, pero en el arranque del segundo cuarto, con un Elian Espínola como abanderado, UCYD sacó diferencia y no le puso techo a su triunfo, cerrando el primero tiempo 20 puntos arriba, y anticipando lo que iba a ser un triunfo cómodo.

En el segundo tiempo, principalmente con Bruno Mengoni y el aporte de Adoisio con 17 puntos viniendo desde la banca, los de San Guillermo terminaron de cerrar su triunfo por 99 a 60. En el lado de Racing pesó la falta de rodaje, el plantel joven y la falta de pases, principalmente el error estuvo ahí; Unión ejerció presión sobre la pelota y Racing no supo como dar 4 o 5 pases seguidos, siempre apostó más que nada a lo individual, con jugadores buscando la unipersonal (a veces salió bien, pero la mayoría no) y perdiendo muchas bolas.

Triunfo de CSS

En el debut en el torneo asociativo y luego de más de un año sin competencia, el "rojiblanco" derrotó ampliamente a Libertad de Villa Trinidad 92 a 64. El equipo de Poi tuvo una amplia rotación con la inclusión de muchos juveniles. Los goleadores fueron Ledesma y Braida con 17 puntos.

Sportivo Suardi (92): Grosso 7, Lizárraga 3, Gerlero 10, Braida 17, F. Andrione 2, Ledesma 17, Fino 10, Woisard 5, Mayer 0, Torné 17, Maturo 4. DT: A. Poi

Libertad (64): N. Capellini 4, Riberi 9, Roldan 2, E. Capellini 14, D. Ferrero 2, Monetti 14, Kolibski 2, Filippi 15, Ocampo 2. DT. Julian Bessone

Parciales: 26-22/ 45-35/ 72-46/ 92-64.

Árbitros: Gauna – Oriez

los otros partidos

Central 73-65 San Lorenzo

Atl. Tostado 76-64 Ceres Unión

Posiciones: Sp. Suardi, Unión SG, Central y Atl. Tostado 2, San Lorenzo, Ceres Unión, Racing SC y Libertad VT 1

Próxima Fecha: Unión SG-Sp. Suardi, Atl. Tostado-Central, Ceres Unión-Racing, Libertad VT-San Lorenzo