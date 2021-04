Emotivo acto por el "Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas"

Este 2 de abril se conmemora en nuestro país el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, una fecha en la que se recuerda y homenajea a quienes dieron la vida defendiendo la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La elección de este día es porque un 2 de abril del año 1982 las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. El conflicto bélico fue un golpe muy duro para nuestro país, en donde se perdieron injustamente 649 vidas. Por eso en el año 2000, a través de una ley, se declaró el 2 de abril como el “Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas”, en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.

En honor a todos ellos, anoche el Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del departamento San Cristóbal realizó una vigilia y un emotivo acto.

Durante esa medianoche se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino en la voz de la cantante Aldana Lagger, se pidió un minuto de silencio por todas las víctimas de la guerra, se mostraron videos alusivos a la fecha, también sonó la Marcha de la Malvinas, hubo distintos oradores y la presentación musical de Miguelo Durán.

Este medio entrevistó a Sergio Manganelli, ex combatiente, que expresó sus sensaciones en este día tan especial y contó lo que genera esta herida que continúa abierta.

“Recordando esta fecha tan memorable para los veteranos, para los familiares y en particular para todo nuestro país que fue una fecha muy histórica que ya hace 39 años estamos recordando y llevamos en el corazón lo que hemos pasado. Hoy con un grupo de personas que hemos invitado y estamos agradecidos que nos estén visitando en una fecha tan importante como es el 2 de abril, como fue hace 39 años, a la cual un grupo de soldados argentinos hicieron flamear nuestra bandera celeste y blanca después de 150 años y lo tenemos en la retina de nuestro recuerdo aquel hecho tan memorable para nosotros y para nuestra patria”.

El homenaje principal estuvo dirigido a Julio César Lobos de San Cristóbal y Néstor David Córdoba de Ambrosetti, héroes que representaron y representan al departamento San Cristóbal.

“El resultado fue caótico, muchísimo dolor en familias, muchos papás perdieron a sus hijos y muchos hijos perdieron a sus papás, es un dolor que no se borra más. Por eso, hoy como cada año, hacemos este reconocimiento a quienes con su sangre regaron ese suelo tan querido que nos corresponde. En este departamento tenemos dos caídos, siempre el recuerdo en nuestros corazones, en el corazón de sus familiares que siempre los esperaron y lamentablemente sus cuerpos nunca fueron rescatados porque perecieron en el Crucero ARA General Belgrano. En esta noche especial el recuerdo a ellos que estarán en alguna estrella viéndonos”, fueron las palabras muy sentidas de Sergio.