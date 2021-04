Covid-19: en los últimos días subieron las consultas al 0800

En la entrevista brindada a esta medio, la médica explicó que si bien hubo descensos de los casos positivos de covid-10 y de los llamados a los números oficiales durante los primeros meses del año, actualmente se nota un aumento en el registro de llamados del 0800, pero todavía no es posible definir que los positivos estén en ascenso.

Con la inminente llegada de la segunda ola y la aparición de una nueva cepa de coronavirus en distintas regiones del país, desde el hospital local buscan prevenir los contagios y solicitan seguir sosteniendo las restricciones en los contactos sociales, seguir cuidándose, implementar el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de cubrebocas.

En cuanto a la vacunación contra el covid-19, según indicó la directora del nosocomio, se lleva a cabo como se planteó y esta semana recibieron 300 nuevas dosis.

“La campaña de vacunación marcha bien, es una opción personal porque el inicio de vacunación como en todas las regiones es a merced de la disponibilidad de lo que se envía, el registro es a través de la página oficial de la provincia y si no puede se hace a través del 0800. Llegaron 300 nuevas vacunas que todavía no sabemos para quienes están designadas, porque el último día previo a la vacunación llega el informe de quienes están registrados”.

Se registran 2 nuevos casos de dengue

A la situación que se vive por la pandemia hay que sumarle el dengue que en el día de hoy apareció el segundo caso en la ciudad.

Tanto el dengue como el covid-19 tienen síntomas muy similares y se pueden prestar a confusión, por eso la Dra. Eyvastre explicó las diferencias y lo que se debe hacer en cada caso. Siempre teniendo en cuenta todas las maneras de prevenir ambas enfermedades.

“Ahora tenemos certezas de la existencia y circulación de dos casos confirmados de dengue en la localidad, en cuanto a sintomatología sigue siendo el mismo tipo de situación, dolor de cabeza y fiebre son los puntos cardinales. El estado febril generalmente del dengue suele ocurrir con más temperatura de lo que venimos viendo con los cuadros de covid y, a su vez, el tipo de dolor de cabeza es el retroocular, el dolor de cuerpo y el dolor abdominal pueden coexistir en ambas patologías, por eso es terreno del profesional médico discernir con qué método diagnosticar y qué tipo de tratamiento indicar”.

Tal como lo detalló la especialista, el tratamiento que comparten ambas enfermedades es el uso del paracetamol ante dolor o estado febril, pero lo fundamental es no auto medicarse y consultar siempre al médico.

“Ante síntomas o febril llamar al 0800 y la posibilidad de aislamiento, se suma a esto el tema de conductas cuando nos encargamos de la casa, del patio y de la vereda, el saneamiento de los lugares y el descacharrado, si hay una tapita, un tarro, un balde o un cajón hay que darlo vuelta. También la reducción o corte de pastizales, el uso de repelente y ropa mangas largas para reducir la exposición al vector. No tenemos forma de atacar a las dos cosas en conjunto, son dos patologías virósicas y en base a tiempo de evolución, forma de presentación, uno va a evaluar a qué apuntas más o no y qué es lo que se arranca a descartar. Lo que ha ocurrido es que estos casos se iniciaron con la activación del 0800, se hizo el descarte de covid y ante la persistencia de síntomas se tomó la conducta de hacer la toma de muestra para descartar o confirmar el dengue”.

Es real que existen muchos mitos y verdades alrededor de la enfermedad del dengue y una de ellas es la transmisión y contagio, por eso, la médica aclaró que el mosquito no es el infectado, sino que los humanos somos los que tenemos la infección por dengue y el mosquito es el vector, es decir, el que lleva y trae la posibilidad de reinfección.

Por supuesto que cada caso es distinto y se evalúa la situación del paciente al contraer alguna de estas dos enfermedades y en base a la existencia o no de comorbilidades.

“En dengue hay diferentes tipos entonces en el análisis se hace el diagnóstico y si es necesario se vuelve o no a tomar una muestra para hacer la tipificación del cero tipo de virus. Si el dengue que contrae es del mismo cero tipo puede tener mayor riesgo o complejidad a la severidad de presentación del cuadro clínico y en el caso de que el dengue sea de diferentes cero tipos quizás la gravedad no sea demasiada”.