El MAC volvió a abrir sus puertas con una muestra fotográfica

Después de un año de puertas cerradas, el sábado 10 de abril el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la UNL abrió sus salas con una muestra fotográfica propuesta por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, a través de la Dirección de Comunicación de las Ciencias y las Artes. “Ciencia en fotos” es el resultado del 1er Concurso de Fotografía Científica de la UNL, y sus objetivos son socializar conocimientos científicos tecnológicos e integrar el arte, la ciencia, la tecnología y su comunicación a través del recurso fotográfico, así como promover la participación de la comunidad universitaria de la UNL en acciones de comunicación de la ciencia.

“Lo interesante de este concurso y de las obras presentadas por las y los integrantes de la comunidad universitaria, es su capacidad para articular aspectos científicos, estéticos y comunicacionales. Uno de nuestros objetivos es volver a reunir aspectos de la vida que parecen disociados, en un conjunto más amplio que llamamos cultura. En estas obras confluyen belleza, ciencia y relatos. Es importante destacar que los textos que acompañan a las fotografías son un aspecto esencial que completa la obra ”, remarcó Carolina Revuelta, directora de Comunicación de las Ciencias y las Artes.Las obras expuestas corresponden a los catorce premiados del concurso: Andrés Dekanty y Lucas Castro; Lucas Vidolini; Remigio A. Bouquet; Ana Paula García; Vanina Márquez; Victoria Castro; Julián Abud, María Laura Zenclussen y Horacio Rodríguez; Franco Benítez; Jésica Rainieri; Ezequiel Ravazzani y María de los Ángeles Ramírez; Ileana Tossolini; Paula Fessia; Sebastián Muchiut.

Con todos los cuidados y protocolos correspondientes a la realidad sanitaria que atraviesa la sociedad, el ingreso para recorrer la muestra fue con un aforo de diez personas y el público presente tuvo la oportunidad de conocer a los y las autoras de las fotografías y dialogar con ellos sobre sus trabajos.

Vanina Márquez, docente de la FBCB-UNL, ganó la 2a distinción de la Categoría Micro con “Minúsculo big bang” y explicó que “son tres microfotografías de los microorganismos que trabajamos en el laboratorio que son micro algas y que utilizamos con fines biotecnológicos. En esta serie lo que presentamos es algo que nos atrajo desde el punto de vista estético porque estos microorganismos después de haber sido teñidos con un colorante especial para verlos en fluorescencia, estallaron y nos reveló esta imagen que nos remitió a lo que podría haber sido un big bang, por eso el título de la serie”.

“La idea era mostrar en este fotomontaje de cuatro secuencias cómo el investigador toma decisiones constantemente a la hora de mostrar su objeto de estudio”, cuenta Victoria Castro, docente de la FBCB-UNL y responsable de comunicación y del IAL (UNL-CONICET) sobre la serie “Rutas microscópicas” que obtuvo la 3ra distinción en la Categoría Micro y continúa: “cada uno representa muestras microscópicas como, por ejemplo, las tráqueas de una mosca que se usa como modelo de estudio en biología molecular, las alas de esa misma mosca y cortes de una planta, y en un sentido metafórico propusimos los títulos”.

Remigio A. Bouquet, arquitecto graduado de FADU-UNL, obtuvo la 3ra distinción en Macro con su serie “Restauración de la manzana histórica”. Cuenta que “participé de la restauración de la fachada del rectorado como arquitecto y eso me llevó a participar. Las dos primeras son fotomontajes que muestran el antes y el después. Fui tomando fotos de todo el proceso, me hice de un gran acervo y luego hice el montaje. La última no es montada, fue sacada a la tardecita para resaltar los detalles de la fachada y en el texto quise destacar el trabajo científico que hubo detrás de esta restauración”, explicó Bouquet.

Museo Abierto

Debido a la situación de pandemia y al aforo de la sala, la asistencia es con pedido de turno por mail [email protected] La muestra cuenta con una instalación en la vidriera del MAC, en Bv. Gálvez 1578 y se podrá visitar hasta el 17 de mayo en los horarios de martes a viernes de 9 a 13 y de martes a domingos de 16 a 19.

Asimismo, estará expuesta de manera virtual en las redes sociales del Museo, en Instagram @mac_unl y en facebook. Como así también, en todas las redes sociales de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología @cienciaarteytecnologia_unl.