No da para más: En Ceres hay 9 personas internadas en grave estado por Covid 19

(Fuente: Ceres Ciudad.com): «Esto no da para más, estamos en un momento que superó lo crítico, es terrible este momento es el peor de la pandemia. No podemos derivar a ningún lado, y no importa la gravedad del cuadro, no hay camas en ningún efector provincial, nos tenemos que arreglar como podamos».

Ceres tiene 9 pacientes internados, todos en estado delicado, pero no solo eso, además hay otros seis pacientes internados en terapia intensiva en otros lugares. 2 personas en Rosario, 1 en el Iturraspe, 1 el Cullen, 1 en Rafaela, y otra persona con un cuadro grave en Buenos Aires.

«No hay más lugar en ningún lado, esto es de una gravedad extrema» manifestó Bonzini. Quien pidió que no se les deje faltar oxigeno, «si nos quedamos sin oxigeno en nuestras reservas, no podremos salvar a ningún paciente» sostuvo.