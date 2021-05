La UNL y Provincia trabajan para fortalecer la Salud Rural en Santa Fe

Con el objetivo de promover en estudiantes, graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral la práctica y el aprendizaje del rol de los profesionales de la salud en áreas rurales, este viernes 7 de mayo se firmó un convenio entre la UNL y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El acto se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y fue encabezado por el rector Enrique Mammarella; el gobernador Omar Perotti; la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano; la decana de FCM-UNL, Larisa Carrera, y el secretario general de la Universidad, Adrián Bollati.

Para alcanzar este objetivo las partes acordaron apoyarse en el Programa Integral de Salud Rural recientemente creado en el ámbito de la mencionada Facultad. Además, se confirmó que las actividades desarrolladas en este marco por estudiantes de Medicina serán acreditadas para sus prácticas finales obligatorias, en tanto que para aquellos graduados que las realicen servirán de antecedentes cuyo reconocimiento permita obtener un puntaje para el concurso de residencias médicas.

"Nuestro sitio de trabajo es el centro norte de la provincia de Santa Fe, somos una Universidad territorial, y hacia allí siempre tenemos que mirar, pensar y trabajar para lograr la mayor equidad posible. Cuando se presentó este proyecto de la Facultad de Ciencias Médicas entendimos que era una oportunidad muy importante, hablamos con el gobernador y la ministra para ajustar lo que se necesitaba. Tiene que ver con fortalecer los procesos de formación y también mejorar la calidad de la salud en cada una de las comunidades y ciudades que se sumen al programa”, indicó el rector de la UNL Enrique Mammarella. En este sentido, agregó que “desde la Universidad el esfuerzo no solo es trabajar con los recursos humanos sino también comprometernos a capacitar a quienes estén haciendo la práctica en territorio, con sus tutores, para, junto a la provincia, poder llevar mejor equipamiento para medicina a distancia en cada lugar y trabajar para que los estudiantes del interior provincial puedan encontrar en sus localidades un sitio para desempeñarse profesionalmente y podamos desarrollar un territorio equitativo”.



Futuras becas

“La experiencia de la pandemia nos ha enriquecido en la posibilidad de articular acciones con la Universidad, sumo mi agradecimiento a la permanente colaboración que la Universidad y la Facultad han tenido en todo este proceso, lo que nos hace ponernos de acuerdo rápidamente porque la necesidad de tener más profesionales en el territorio es una definición no menor. Este convenio apunta a tratar de ir resolviendo la dificultad para encontrar profesionales en el norte de la provincia y su permanencia en esos lugares, lo que nos sucede hace mucho tiempo, y nos lleva a enfocar el tema, en primer lugar desde la formación con este programa”, indicó Omar Perotti. Luego el Gobernador anunció que “otro de los objetivos que tenemos es poder becar para la carrera de Ciencias Médicas a los estudiantes nacidos en la zona con un compromiso de regreso, creo que podemos generar una oferta para ellos, generar una selección conjunta de aspirantes y hacernos cargo de esas becas porque tenemos que romper ese círculo de no tener profesionales en el lugar. Este será un primer camino”.



Trabajo en territorio

La decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Larisa Carrera, aseguró que “para garantizar la cobertura y el acceso a la salud lo fundamental es tener recursos humanos que puedan garantizarlo porque uno puede conseguir respiradores y generar más camas de terapia intensiva pero el recurso humano es finito y no se puede duplicar de un día para el otro, se requiere una capacitación específica e intensiva. La prácticas en estos espacios tiene que ver con que el estudiante y el graduado puedan conocer estas realidades y el día de mañana tenerlo en cuenta para desempeñarse profesionalmente y también para entender al médico que está trabajando en estas localidades, las dificultades que pueden presentarse en el ejercicio profesional diario y cómo trabajar para que la red de atención sea más eficiente y pueda contener al paciente y al profesional que trabaja alejado de las grandes ciudades. Estas experiencias de vida son sumamente valiosas”.

En tanto, la ministra Martorano manifestó: “Hoy tenemos una batalla contra una pandemia que se está dando en las terapias pero es mucho más importante la batalla en el territorio, y por eso la importancia de este convenio. Porque el trabajo en el territorio es el que queda, tiene que ver con la prevención, con estar al lado de la gente, y ésta tarea junto a docentes y alumnos de la FCM no sólo los fortalece a ellos sino también al sistema de salud porque fortalece la prevención. Por esto tiene tanta importancia este convenio que hoy firmamos para que no solo sea la urgencia lo importante sino tener una mirada que vaya más allá”, valoró la ministra Martorano.



Programa Integral de Salud Rural

De acuerdo a lo establecido en el convenio, los ejes de trabajo que se han fijado se ajustarán a lo establecido en el Programa Integral de Salud Rural. El mismo contará con cuatro líneas fundamentales: la primera será el trayecto formativo de los y las estudiantes de medicina de la Práctica Final Obligatoria; la segunda será el medicato rural para graduados recientes; la tercera consiste en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; y la cuarta en trabajos de investigación epidemiológica.

Cabe señalar que estudiantes, graduados y graduadas realizarán su tareas en el ámbito físico que la FCM-UNL y el Ministerio de Salud de Santa Fe determinen en el marco del Programa y conforme a las necesidades que establezca la cartera de Salud. En el caso del medicato rural, el Ministerio de Salud gestionará las instancias necesarias para facilitar el traslado y alojamiento de los estudiantes y graduados en los municipios y comunas que se incorporen al programa y a través de la FCM-UNL se brindará capacitaciones vía entornos virtuales y se realizarán las certificaciones tanto a los estudiantes y graduados, como a aquellos profesionales que participen como instructores en cada uno de los efectores de salud del territorio provincial que se incorporen al programa.