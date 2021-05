Un rojo de alerta encendido por el Covid en casi toda la bota santafesina

La bota pintada de rojo no queda linda, por el contrario, es una señal de alerta que sonó fuerte y por eso reaparecieron las restricciones en esta pandemia de coronavirus que sigue encendida. Y más allá de que no son bien recibidas las medidas, algo lógico cuando se mira desde el lado de la economía, se disponen para que ese rojo no se encienda más fuerte. Y cuando esto pasa, se empieza a hablar de números, de porcentajes, de incidencias, de riesgo. Entonces aparece el 85, el 90 o el 99% de camas ocupadas, los 1.645 casos positivos diarios en toda la provincia como promedio en este duro mayo, la barrera que pocas veces queda por debajo de los 500 en la ciudad de Rosario, las cifras que fluctúan como mayores contagios en edades entre 20 y 54 años (203.281 casos), las muertes que ya se aproximan al durísimo número 5.000, y todo lo que deriva de estas cuestiones numéricas en torno a este Covid-19 que empezó a hacer mella allá por 2020 y ya acercándonos a la mitad del 2021 no afloja.

Esta introducción lleva a los 292.414 casos positivos en toda Santa Fe desde que se inició la pandemia. A las 4.740 muertes. A los 687 internados en toda la provincia. Esto fue lo que marcó el parte epidemiológico provincial de martes 11 de mayo.

Y para hilar más fino es necesario un repaso para notar las complicaciones de este coronavirus que no da tregua cuando recién empieza el frío fuerte y la salud se resiente como en cualquier invierno.

No hay que mirar y hacer la comparación directa con un año atrás. No es lo mismo este mayo de 2021 que el mayo de 2020. Es muy claro que nada tiene que ver. Entonces había apenas arriba de 250 contagios positivos en la provincia y unos pocos más de 100 eran en la ciudad de Rosario.

La comparación se debe hacer en relación a cómo viene este 2021. Porque en apenas un día se tienen más contagios que los registrados entre marzo y y fin de julio de 2020 (1.213 en toda Santa Fe y 538 en Rosario).

Ya en los primeros 11 días de mayo el total de casos positivos en la provincia es de 18.095, Rosario sumó el 32,95%: 5.964. Mientras que en total desde el 1º de enero los números son 116.099 en toda Santa Fe y 48.255 (el 41,56%) en la mayor de todas las ciudades.

Pero como acá no se trata de sólo lo que sucede en Rosario y en el global provincial, el detalle hay que mirarlo a través de todos los departamentos. De esta manera se podrá ver bien por qué son 14 en las distintas tonalidades de rojo y los otros 5 se mantienen sin tanto color.

Con la aclaración lógica de que todo depende, en gran parte, de la cantidad de habitantes, las cosas en orden decreciente se ven así:

Con estos números, son 7 departamentos los que sumaron más contagios en estos 131 días de 2021 que en los 330 días del 2020 (el primero que se conoció fue el 14 de marzo). Ellos son: San Cristóbal (4.310 contra los 1.603 durante el año pasado), General Obligado (3.681 / 2.768), San Justo (1.842 / 976), 9 de Julio (1.262 / 1.124), Vera (832 / 775), Garay (475 / 447) y San Javier (379 / 328).

Y otros 3 ya están muy cerca de superarlo: Castellanos (8.711 / 8.944), Las Colonias (4.535 / 4.935) e Iriondo (2.433 / 2.995).

Mientras que el departamento Rosario ya registró más del 50% (58%: 48.255 / 82.006) y aún más La Capital (61%: 18.008 / 29.407).

Los cuidados, entender que las restricciones ayudan y las vacunas son tres elementos clave para que la línea de contagios no siga camino ascendente. Ya sucedió el año pasado y se dispararon los números durante agosto y, en especial, septiembre. Hay tiempo de mirar y actuar para que no se repita.

Fuente: La Capital