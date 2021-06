Octavio Lagger: "es a lo que apuntábamos" 

"Creo que a lo largo de los partidos y de los entrenamientos fuimos agarrando una química de equipo, una identidad de juego que dio sus frutos porque terminamos jugando muy bien e incluso, los partidos que perdimos, los perdimos ahí nomás, nunca nos sacaron más de cuatro o cinco puntos. Faltó un poco en el cierre, nos quedamos con eso, los partidos que perdimos los cerramos mal, pero sinceramente muy conformes, es a lo que apuntábamos".

En este mismo sentido dejó sensaciones de su llegada al conjunto de La Rioja y describió la actualidad: "En este parate estamos entrenando y gracias a Dios terminamos bien el torneo, terminamos segundos de nuestro grupo y jugando un buen básquet, tuvimos 10 partidos ganados, 5 perdidos y clasificamos. Así que bien y con respecto a la estadía en La Rioja, la verdad, se portaron muy bien conmigo y con el resto de los chicos que son de afuera".

Lagger narró cómo fueron los momentos en que acordaba su arribo al Club Amancay y lo express que fue ponerse a jugar después de haber estampado la firma: "Al principio tenía un par de propuestas y con mi representante no quisimos agarrar ninguna porque estábamos esperando esto, la posibilidad del Torneo Federal. Cuando llega la posibilidad llegaron dos juntas, optamos por Amancay y después se dio todo muy rápido porque me hablaron un sábado para que viniera y el domingo ya estaba viajando para La Rioja. El lunes ya estaba jugando un Súper10, es un torneo amistoso con todos los equipos de La Rioja, ese lunes ya estaba debutando".

Al respecto también comentó dónde buscó referencias acerca del club riojano que milita en el Torneo Federal Divisón de Cuyo: "Primero lo llamo a Martín Pighín porque era el técnico que yo tenía en Firmat que él había estado dirigiendo en La Rioja y me dio excelentes referencias. Después al otro que llamé al instante es a Osvaldo Thiessoz que ya estaba jugando acá, me terminó de cerrar, agarré el bolso y me vine".

Además, en otro tramo de la entrevista, Basquetboleando le preguntó al base santafesino si le había costado competir al nivel de la nueva división: "Y, sí, al principio pero sinceramente no me costó mucho el cambio. Quizás las ganas de jugar que tenía después de estar un año parado no me hicieron dar cuenta del cambio de categoría, sobre todo tenía tranquilidad. En el primer partido después del parate estaba con unas ansias de jugar que me pudieron jugar en contra pero por suerte no, mantuve la tranquilidad. A lo largo de los partidos me fui adaptando y también tuvieron mucho que ver mis compañeros que me terminaron dando un rol muy protagonista en el equipo, agradecido de eso".