El Liceo Municipal retoma sus actividades

Tal como sucedió con todas las instituciones educativas, las clases debieron suspenderse a raíz de la segunda ola de covid-19 y por el aumento de los casos positivos.

Hoy con el aval del gobierno provincial las clases se están retomando normalmente y todos los cursos y talleres del Liceo Municipal Ángela Peralta Pino volverán a los mismos días y horarios habituales, siempre teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios vigentes como el uso del barbijo, de alcohol en gel, medición de la temperatura y respetando el distanciamiento y desarrollando las actividades en burbujas de diez personas.

En este comienzo de semana retomaron las clases de Patín con los profesores que vienen de Rafaela, Patricia Peirone y Luis Kempfen, que se brinda lunes y jueves en el Club Rivadavia, también comenzó el Taller de Danzas Clásicas, el Taller de “Te invito a jugar” destinado a los más pequeños y a cargo de las profesoras Graciela Cabral y Marcela Burgos. Otras actividades que se retomarán con el correr de los días son Ajedrez, Danzas Contemporáneas, Yoga, Zumba, Tejido y Bordado, Reciclado, el Taller de Folklore del IDAF, Danzas clásicas y Cerámica. En el caso del Taller de Teatro vuelve pero por la plataforma de Zoom porque su profesor reside en Santa Fe y desde un comienzo se adoptó esa metodología de trabajo.

La Directora de Cultura de la Municipalidad de San Cristóbal, Carolina Corona, habló al respecto con este medio, contó de qué manera se están adaptando a la “nueva normalidad”, todos los cuidados que se tienen en cuenta al momento de dictar las clases y la importancia de que las personas puedan realizar actividades recreativas y deportivas, entre otras cosas.

“Con gusto estamos retomando actividades, la verdad que después de este parate y la situación epidemiológica que se venía viviendo estábamos muy angustiados todos, pensando en nuestro hospital y en que no se colapse. Estamos muy contentos de volvernos a ver y aunque sea una nueva normalidad empezar a movernos y hacer lo que nos gusta que es lo que hacemos en el Liceo Municipal con todos los protocolos, las burbujas porque es bastante difícil hacer un deporte y mantener el distanciamiento así que estamos con todos los cuidados necesarios”.

Vale aclarar que por el momento las inscripciones para sumarse a alguno de los talleres no están abiertas sino que continúan asistiendo los alumnos que ya habían comenzado, pero existe la posibilidad que puedan abrirse las inscripciones después de las vacaciones de invierno.

“Por ahora no estamos recibiendo inscripciones por el tema de que vamos hacer un listado y un decanto de todas las listas que tenemos inscriptos, obviamente tampoco son muchos chicos, las burbujas son de diez, vamos a ver estas dos semanas antes de las vacaciones y ver si quedan lugares en algunos talleres o no y abrir nuevas inscripciones después de las vacaciones de julio”, explicó la Directora de Cultura.

Como en todos los ámbitos de la vida cotidiana, no es sencillo adaptarse a todas las disposiciones nuevas por la pandemia y las mismas pueden ir variando semana a semana, ya que todo es incierto.

“Estamos dentro de la nueva normalidad, obviamente no va a ser lo mismo que antes y vamos a tener que tener muchísimos cuidados, a pensar mucho si tenemos algún síntoma no asistir a las actividades para no complicar a las otras personas que asisten. Creo que va a ser un programa piloto para empezar a reacomodarnos, esperemos que sea la última vez que tengamos que cerrar todo pero no sabemos cómo va a seguir, vamos con pie de plomo, viendo cómo son las disposiciones tanto de nación como de provincia y nos plegamos a eso”.

Las ganas de volver a las clases se notan y eso lo expresan los alumnos del Liceo Municipal y de todos los establecimientos educativos, especialmente los más chicos que quieren reencontrarse con sus compañeros y docentes.

“Creo que es importantísimo que los chicos puedan salir de sus casas, hacer una actividad que realmente les guste y hasta tienen ganas de ir a la escuela. No es fácil estar encerrado y estar frente a una computadora o teléfono, se necesita la comunicación cara a cara y mediante barbijos estar presente. Somos humanos, somos sociales y necesitamos ese contacto de la mirada”, fueron las palabras de Caro Corona.