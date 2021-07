La UNL realizó una presentación voluntaria ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe

23 de julio de 2021

La presentación administrativa fue realizada este jueves 21 ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe. En la misma se acredita que el Aulario de Costanera Este no está en la Reserva Urbana, que el edificio de arquitectura sostenible no afecta al bosque nativo y que no existe argumento para evaluar una recategorización ambiental de la obra. Cabe señalar que en los últimos días se concretaron reuniones entre autoridades de la UNL y del Ministerio.