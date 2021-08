"Quiero ser la voz del norte en el Congreso", dijo Scarpin

El intendente de la ciudad de Avellaneda Dionisio Scarpin, tiene una amplia trayectoria política y en estas elecciones primarias será pre candidato a Senador Nacional por la provincia de Santa Fe junto a la reconocida periodista Carolina Losada.

De cara a las internas de Juntos por el Cambio, Scarpin se encuentra haciendo una recorrida por distintas localidades del norte y explicando acerca de este compromiso que asumió y que desea concretar con el apoyo de los santafesinos.

Con un claro mensaje de ser la voz del norte provincial en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Senadores, Scarpin enumeró las razones que lo llevaron a integrar una de las listas de Juntos por el Cambio.

“Primero, porque soy del norte, amo el norte, me recibí en Santa Fe y decidí volverme, y porque no es habitual que haya un Senador Nacional que represente al norte de Santa Fe, más allá que uno al ser electo representa a todos los santafesinos, pero mi mirada va a estar puesta en los seis departamentos del norte que son los que más conozco, las cuestiones que cada localidad necesita, visibilizar los problemas y ponerlos en agenda”.

En cuanto a los principales ejes de campaña, el Intendente indicó que en primer lugar existe una cuestión netamente política y desde Juntos por el Cambio desean que haya un equilibrio en el Congreso de la Nación y que el oficialismo no llegue a los dos tercios en el Senado de la Nación con el objetivo de generar más diálogo y más consenso a la hora de presentar y votar determinadas leyes.

Por otro lado, al venir de un gobierno local, otro de los objetivos es representar también a los gobiernos locales, a los intendentes, a los presidentes comunales y a sus comunidades.

Como tercer punto pero no menos importante es visibilizar los problemas que tiene el norte que son específicos de la región y que se diferencian de los que tiene el sur provincial.

“Hay cuestiones que son de un contexto netamente nacional como son cuestiones impositivas, como para Santa Fe puede ser el problema de la hidrovía, el problema de las Pymes santafesinas, la falta de crédito, la posibilidad de que Santa Fe tenga más parques industriales porque hace falta incluso para el desarrollo del interior de la provincia. Nosotros tenemos una experiencia de gobierno en estos diez años muy linda, nos ha ido muy bien, la gente lo ha reconocido y en este aspecto nosotros tratamos de modernizar el municipio y trabajar los temas que son de agenda de los municipios a nivel mundial”.

En cuanto a todo lo logrado en Avellaneda y a los proyectos que le gustaría replicar a nivel provincial, Scarpin mencionó que “tenemos una política hacia el sector productivo muy fuerte, concretamos la ampliación del Parque Industrial. Para esta región el tema ganadero, lo que ha pasado con el cierre de las exportaciones. Y hay otros ejes como el tema de la falta de infraestructura”.

El tema productivo es uno de los ejes de campaña a los que hace referencia el pre candidato, entre otros como el trabajo con la cuestión tecnológica, las capacitaciones en oficios digitales y con chicos vulnerables, el tema social y la inclusión en todos los sectores de la población. Además los temas ambientales, la movilidad sustentable, la eficiencia energética, el tratamiento de los residuos.

“Hemos marcado una agenda que es la nueva agenda de los gobiernos locales, la hemos impuesto en Avellaneda y en todo lo que podamos aportar”.

