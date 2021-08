Liga Ceresina:  Se sorteo el fixture del torneo oficial "Transición 2021"

Ausentes con aviso San Lorenzo Tostado y Libertad Villa Trinidad.

Todo lo resuelto fue aprobado por unanimidad de los presentes:

Situación Clubes Union y Juv. Bandera y Atl. Selva: Sus representantes comunicaron que están llevando a cabo las gestiones necesarias para poder aprobar el ingreso y egreso de los clubes de la Pcia. de Santa Fe, aunque esto todavía no esta aprobado por las autoridades correspondientes. De todas maneras ambos clubes manifestaron que no quieren entorpecer el desarrollo del torneo y que por respeto a los otros clubes, han manifestado que de ser necesario cambiaran la localia en caso de no conseguirse la autorización de que ingresen a Santiago del Estero.

Otros puntos tratados y aprobados:

Cada Club deberá presentar una lista de 50 personas para el ingreso a las instalaciones, indicando que las mismas no presentan síntomas de Covid-19.

Cada Club local, será el responsable del control de ingreso al estadio, con alcohol 70/30 y toma de temperatura, a todas las personas habilitadas para su ingreso.

Ventas de entradas: Podrán ingresar aparte de las 50 por cada Club, las autorizadas por DNU (150) por el momento. Para expender una entrada general, la persona que ingrese al estadio debe presentar CERTIFICADO DE VACUNACION. Cada Club deberá adecuar la forma de venta (ya sea presencial o por adelantado).

Ante otra cualquier inquietud que pueda sumarse hasta el inicio del torneo o en su desarrollo, queda abierto para los próximos DNU.

No es obligación que estén los alcanzapelotas.

Reglamentación por casos de Covid. No se suspenderán los partidos, se debe jugar igual el partido con los jugadores que posea la institución. (Esto se decidió, debido al escaso tiempo que hay para terminar el torneo.

Clásicos: Se decidió en forma unánime que deducido los gastos de policía, árbitros, etc.) se reparten entre los dos clubes. El bufet será exclusivamente del local. Esta determinación esta dispuesta para los clásicos de Ceres, Tostado y Libertad y Unión SG.

Cambios: Se harán en tres (3) ventanas y en primera serán cinco y en sub 23 podrán realizar todos.

En caso de lluvia se debe jugar igual, salvo que las precipitaciones sean importantes y realmente se observara que realmente no se puede jugar.

Federal “B”: Se decidió que al momento de inscribir si hay equipos interesados en jugar y solo por este año, lo hará el primero y si este desistiera lo podrá hacer el segundo y así sucesivamente. En caso de haber mas de un equipo interesado en jugar, deberán jugar entre semana y el ganador será el que la Liga inscriba para disputar este torneo. Por el momento no habría interesados en jugar dicho torneo).

Fixture, así quedo el fixture del torneo.

Primera Fecha: 19 de Septiembre

Atlético Tostado Vs Atl. Ceres

Unión Arrufo Vs. Unión SG

Atl. Selva Vs.- Unión Bandera

Libertad VT Vs Ferro Dho

Central Vs San Lorenzo

CLASICOS:

6ta Fecha: Central Vs Atl. Ceres

8va Fecha: Libertad VT Vs Union SG

9na Fecha: Atl. Tostado Vs. San Lorenzo

En el final de la reunión, se hicieron entrega de las 4 pelotas que le corresponde a cada Club.