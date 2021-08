Romina López planifica para el Parque Industrial y Agua Potable

Las elecciones en San Guillermo se postergaron varias veces y por diferentes motivos. Romina López comentó que “vengo de la campaña más larga de la vida, esta semana cumplí dos años en la gestión. Nosotros le plantemos a la gente que no venimos con promesas, muchas las hemos cumplido estos dos años. Le demostramos a la gente cual es la forma de hacer la gestión. Hicimos obras que estaban postergadas desde hace muchos años, como por ejemplo el armado de la plaza húmeda en el natatorio, hacía más de 30 años que no se hacía ninguna mejora. Llevamos al 100% de los espacios públicos, parques y plazas, luces leds. Continuamos pavimentando la avenida 9 de Julio que hacía más de 30 años que no se ejecutaba pavimento. Hicimos un plan de bacheo de más de 2 millones de pesos. Culminamos boca calles de una avenida que se cobraron y nunca se hicieron. Hicimos muchas obras en dos años y atravesando una pandemia, lo pudimos hacer con un interinato. Esto le decimos a la gente, esta es nuestra forma de hacer la gestión. Tener una ciudad limpia y ordenada”.

Los dos proyectos que López quiere concretar en los próximos cuatro años son: agua potable y parque industrial. “Para los próximos 4 años tenemos dos grandes proyectos, el parque industrial y el agua potable. Este último necesitamos que el Concejo esté en condiciones de poder debatirlo porque hoy si lo llevamos al Concejo será cuestionado solo por ser cuestionado nada más. Apostamos mucho a que nuestra lista de concejales haga una buena elección”.

Los trabajos y las gestiones para el parque industrial están bastante avanzadas. “Hace un mes y medio, junto al Centro Comercial se contrató una persona para que trabaje específicamente en esto. Se está haciendo un relevamiento, tenemos gente interesada en vender sus terrenos para el área de servicios, estamos haciendo de nexo entre la tierra y las empresas para que se concrete la compra” detalló López.

La salud es un tema que le preocupa y del cual se ocupará con mayor intensidad en caso de ser elegida Presidente Comunal. “Nosotros tenemos un Samco que por decisión del Dr. Parola es nivel 3, y para nosotros fue un retroceso. Antes se podían atender partos e internaciones. Ahora no tenemos nada de eso. Para tener un parto hoy hay que trasladarse a Ceres, Sunchales o Rafaela. Tenemos las instalaciones, pero no contamos con los profesionales. Hemos intentado solucionarlo desde el Municipio, pero lamentablemente el tema salud está muy politizado. Creo que hasta que no pasen las elecciones no vamos a poder sentarnos a trabajar en salud. Es un área que lamentablemente está politizada, por eso necesitamos la legitimidad de la gente para tomar decisiones en materia de salud y trabajar seriamente en este tema, que no sea un caballito de batalla de campaña” indicó.

En las últimas semanas, San Guillermo recibió la visita de varios candidatos. “Hace mucho tiempo que milito en el PRO, con Federico Angelini que es nuestro candidato a Senador Nacional o Gisela Scaglia que es candidata a Diputada, nos alegra y nos da ganas de militar esa boleta. Estuvo Amalia Granata, también el Senador Felipe Michlig con Maxi Pullaro porque nosotros somos parte de una alianza donde está el Pro y el radicalismo. Somos muy respetuosos, decidimos que parte de nosotros militará la boleta de Federico Angelini y Amalia Granata y el radicalismo sanguillermino militará la boleta de Maxi Pullaro. Todo en un ámbito de respeto y que la gente elija entre las opciones. Nosotros estamos felices porque de los dos lados avalan a nuestro equipo” detalló.

Romina López está convencida que “San Guillermo tiene mucho potencial para crecer, lo hemos demostrado en estos dos. En materia ambiental se hicieron cambios muy importantes en el basural. La ciudad está ordenada y tenemos que continuar por el mismo camino. Hemos demostrado estos dos años lo que queremos para San Guillermo y cómo trabajamos, vamos por un buen camino. Hemos mejorado todo en muchos aspectos hasta la parte deportiva que la hemos llevado a los barrios. Hemos realizado diferentes convenios con universidades, pensando en nuestros jóvenes. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe”.

Recordemos que el pasado domingo 15 de agosto festejaron el Día de las Infancias, a raíz de ese evento se planificaron entretenimientos para los fines de semana “se decidió continuar con eventos los fines de semana en el Parque Municipal, actúan bandas locales y de localidades vecinas. Siempre que el tiempo nos acompañe habrá propuestas musicales para que la gente disfrute. La situación epidemiológica lo permite, tenemos solo 3 casos positivos” anticipó la Intendente de San Guillermo.