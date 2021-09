Gran cosecha de medallas de oro para el Taller Municipal de Danzas Clásicas y Contemporáneas de San Guillermo

El pasado domingo 5 de septiembre, las chicas que concurren al Taller Municipal de Danzas Clásicas y Contemporáneas de la ciudad San Guillermo, a cargo de la profesora Mara Casani, estuvieron participando de la Selectiva de la organización Matrix.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario, en esa instancia lo que el jurado hace es puntuar cada una de las coreografías que se presentan y teniendo en cuenta el puntaje se obtienen las diferentes medallas. Dependiendo de ese resultado tienen la posibilidad de pasar a las instancias finales internacionales.

Tal como lo contó la profe y las chicas que se expresaron en las redes sociales, fue un domingo muy feliz, movilizador, emocionante, con sensaciones hermosas y gratificantes tanto para ellas como para su familias que siempre acompañan.

Fue un día muy especial, particularmente porque durante la pandemia el grupo no pudo realizar presentaciones, ni participar en competencias como estaba acostumbrado, ni pudo mostrar el trabajo que lleva a cabo en las clases y este fue el premio por tanta espera.

“En estos eventos antes había una etapa nacional, pero este año sólo se hicieron las selectivas provinciales y se pasa directamente a la final internacional que será en abril del 2022 en Brasil. Entonces, las coreografías que hayan obtenido 5 y 6 puntos tienen medalla de bronce, las coreografías con 7 y 8 puntos tienen medalla de plata y las coreografías que hayan obtenido 9 y 10 puntos ganan la medalla de oro.

Además de las medallas, el grupo obtuvo dos copas, una destacando el diseño coreográfico y entrenamiento por dos coreografías que hicieron las chicas del grupo junior y la otra copa fue por la creatividad en jazz-contemporáneo para las chicas del grupo juvenil.

“Fue uno de los eventos más esperado por todas porque hace más de un año y medio que no podíamos bailar, ni hacer presentaciones a raíz de la pandemia. Hace dos meses atrás decidimos y confirmamos la participación, también estando un poco expectantes a como seguía la situación epidemiológica porque podía suspenderse de un día para el otro, tuvimos la suerte que se pudo sostener, contamos con el apoyo de los padres para poder hacer el viaje, de la municipalidad que dio el ok para que las chicas puedan viajar a Rosario sin ningún problema”, fueron las palabras de la profe Mara.

Estas medallas sin dudas son muy merecidas, sobre todo, porque las chicas aman bailar, le ponen toda su entrega, su energía y se dedican a entrenar la mayor cantidad de horas posibles. Su profe Mara, oriunda de San Cristóbal, viaja cada fin de semana desde Rosario donde reside hacia San Guillermo para poder dictar las clases los días viernes y sábado. Es para destacar el compromiso de todas y el próximo objetivo son las finales internacionales el próximo año en Brasil.

“Las sensaciones fueron de mucha ansiedad y, a la vez, de una adrenalina casi incontrolable porque volver a subir al escenario, estar frente al público, tener las pantallas y las luces hace que uno vuelva a tener esas sensaciones tan lindas de volver a las tablas. A uno de los grupos le tocó ser el primero de la función, entonces era romper el hielo, se les salía el corazoncito antes de salir. Se vivió mucha emoción, hay nenas de 12 y 13 años que bajaron muy emocionadas y contentas, el último mes hicieron un esfuerzo muy grande, tuvimos muchos ensayos, no faltaron nunca, cumplieron con todo, se iban súper cansadas pero con el objetivo claro de lo que querían hacer”, expresó la docente y agradeció a todas las personas que brindaron su apoyo, “principalmente agradecerles a las chicas, el año pasado tuvieron clases virtuales desde abril a diciembre y pudieron la gran mayoría sostener las clases de esa manera. Agradecer el apoyo de los padres que son incondicionales, el apoyo de mi familia para que yo pueda llegar y volver porque a veces no había colectivos. También a la municipalidad por confiar en mi trabajo y permitirme seguir dirigiendo los grupos”.

El medallero quedó conformado de la siguiente manera:

- Bohemian Rhapsody: Oro, más beca para las finales internacionales

- Cell Block Tango: Oro

- Feeling Good: Oro

- Solista Ana Curuchet: Plata

- Solista Ainara Martina: Oro

- Solista Micol Muhn: Oro

- Solista Virginia Mandrile: Oro

- Antes que el mundo se acabe: Plata

- Siempre me quedará: Oro

- Cruella, coreografía de Yanina Fernández para Gimnasio Equilibrio de Villa Trinidad: Oro y mención de honor por producción general.