Martino ganó la interna, pero López fue la gran sorpresa.

Finalizado el escrutinio el domingo por la noche el pre candidato a concejal Maxi López se acercó hasta el bunker de Martino. Estas serán horas decisivas para el armado de la estrategia para que la lista del Frente conserve los votos de los dos candidatos.

“Nosotros estamos contentos porque se dio un poco como lo habíamos planificado, como Frente seguimos mostrando que somos una fuerza importante así que, todavía nos falta tiempo para sentarnos a analizar lo que fueron las otras elecciones, las que fueron con Pepo y estás conmigo” comentó López refiriéndose al actual concejal Juan Ignacio (Pepo) Capovilla.

La sorpresa del domingo fue la cantidad de votos que cosechó la lista de Maxi López. Se trata de la mejor elección en la historia del socialismo en la ciudad cabecera departamental-

“Nosotros siempre dijimos que era David contra Goliat. Edgardo tiene una trayectoria muy larga. Muchos años en política. Están con un partido que tienen un equipo atrás muy grande. Nosotros somos lo que ven: un grupo unido, que nos gusta trabajar en nuestro propósito de mejorar San Cristóbal. Si bien entrará Marcela con Edgardo, estamos muy contentos porque creo que vamos a llegar a objetivos grandes. Con Edgardo solo charlamos que fueron unas lindas elecciones, que ninguno utilizó la descalificación para referirse al otro. Fue muy limpio. Nos sentaremos todos a charlar, no es Maxi López solamente, hay un grupo conmigo. Los dos partidos debemos charlar para ver como continuamos” detalló el candidato que se llevó el apoyo de 1715 sancristobalenses.

Por su parte, el ex Intendente Edgardo Martino indicó que “estamos muy felices porque el Frente Progresista ha hecho una elección tremenda. Pensemos que les sacamos al resto de las fuerzas más de 1000 votos. Sabíamos que al ser la única fuerza política que iba a competir adentro de una interna estaban los riesgos de que se potencie el interés de la gente en participar. Eso no le quita merito a la excelente elección que hizo Maxi junto a todo su equipo. Lo felicité. El Frente Progresista tiene una valoración en la sociedad. Tiene con dirigentes con gran performance. Maxi me hace recordar a mis inicios y eso es un aliciente para seguir participando, me gustaría que fuese él quien se integre a la lista, pero con la ley de binomios, se integrará la segunda candidata de la lista de él. Trabajaremos como un gran equipo, no solamente una lista de 6 sino como una lista de 12. Somos parte integrante de un Frente Progresista que se hizo de 3.000 votos, eso habla a las claras de la excelente elección que hicimos dentro de lo que es el frente. Le reconozco la buena elección que hizo. Pero tengamos en cuenta que, dentro del ambiente político local, sabemos que muchos compañeros estuvieron adentro de nuestra interna. Maxi ha sacado chapa de gran candidato. Creo que tiene un gran futuro dentro de la política” pronosticó Martino.

Finalmente, el ganador de la interna, comentó que “Siempre se hace autocrítica después de una elección. Sin dudas que los números son la realidad. Como cabeza de lista soy el principal en sentarnos en una mesa de diálogo, hacer las autocriticas y los planteos. Soy partícipe de ampliar la propuesta para que los vecinos de San Cristóbal opten nuevamente con el Frente Progresista Cívico y Social para el 14 de noviembre” concluyó.