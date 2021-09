Se presentó “El enviado y el prosélito”

En la sala de Casa de Cultura se presentó el libro “El enviado y el prosélito”. Una obra literaria que nos invita a recuperar el placer de la lectura.

Fue recibido ´por el Intendente de la ciudad Horacio Rigo quien indicó que “la cultura, la lectura, hacen falta en estos momentos duros que estamos viviendo”

El autor recordó que “desde chico me gustó mucho la lectura, en mis épocas no había internet ni cable, ni Netflix y leía mucho, devoraba cualquier cosa impresa que llegaba, luego me empezó a gustar mucho contar historias. Si bien mi vida se desempeñó en el ámbito empresarial, soy contador, empecé de una forma casi autodidacta, luego hice algunos cursos a distancia porque por cuestiones laborales viajaba mucho y un día me decidí y me ayudaron mucho mis hijas, mi señora a poner por escrito todas esas cosas que antes contaba. Elegí una historia que me pareció interesante y me animé” comentó Martín.

Las primeras líneas del libro fueron escritas en el año 2016, hubo un periodo que el autor lo dejo y luego retomó para su finalización. Fines de octubre salió el primer ejemplar, pero las primeras presentaciones se realizaron en diciembre de 2020.

“Me gusta mucho el interior, nací en Charata, Chaco. La literatura es para la gente, hay que contarla, mostrarla y hacerla accesible para todos. Cuando Exequiel me invitó a venir a San Cristóbal, rápidamente acepté. Venir es una forma de acercar el autor con la gente y a la gente con el autor” comentó el autor que seguirá visitando otras localidades.

Finalmente, el autor indicó que, “el libro tiene de todo, romance, suspenso, misterio, y mucho humor. En realidad, es un conjunto de cosas que nos invitan a pensar más allá de nuestras fronteras y de nuestras limitaciones. Es un libro de suspenso, misterio, donde transcurren eventos que nos pueden parecer raros, algunos de ellos son basados en sucesos que acontecieron en la realidad y hay otros que no son tan normales. Hay que leerlo con la mente abierta, lo que en la edad media era un castigo de Dios, hoy es un eclipse.”.