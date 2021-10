Ley de Conectividad: “Nos deja mucha incertidumbre” 

Marcelo González, diputado de UCR Evolución, justificó su abstención y la de su bloque a la ley Santa Fe + conectada. «Nos abstuvimos, no votamos en contra la ley, porque apoyamos que haya una ley de conectividad, pero deberíamos haber avanzado en otro texto» dijo en dialogo con Máxima FM.

Así como se planteó la ley que celebró el gobierno provincial, «deja varios puntos oscuros, como el respetar a las empresas familiares que en distintas ciudades y pueblos brindan el servicio de internet, el no contemplar aplicarla en los pueblos del interior provincial, antes de hacerlo en los barrios carenciados de Rosario o Santa Fe, o en su defecto simultáneamente, potenciando la conectividad en las grandes ciudades, y principalmente porque la ley carece de un plan conductor».

Para González «habrá que ver en la aplicabilidad qué impacto tendrá en la ciudadanía toda. Tenemos más incertidumbres que certezas» sostuvo el legislador quien además adujo que «el ministro Corach invito a los integrantes de la comisión de asuntos constitucionales, pero se olvidó de invitarnos a quienes integramos esa comisión de nuestro bloque. Extrañamente muchos diputados tenían una visión muy distinta hace algunos meses atrás por todas las cuestiones que nombre antes, pero en la sesión del jueves cambiaron de manera repentina».

En el marco de lo que podría ocurrir en los próximos meses, cuando la ley empiece a implementarse, «hay 3 opciones, que no pase nada y sea positiva, que interceda en su implementación, o que directamente se la den a una empresa privada, lo que sería muy grave, porque pasaría lo mismo que sucedió cuando se entregó el Banco de Santa Fe, que tanto nos costó a todos los santafesinos»