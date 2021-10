La ANSB impuso el nombre de Mario Alberto López a su sala de reuniones

En el acto estuvieron presentes la Intendenta Alejandra Dupouy y concejales de la ciudad de Ceres; la Intendenta de San Guillermo, Romina López; Roberto Monti, Presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe; Luis Silvano, vocal de la Federación; el senador Felipe Michlig, Camilo Busquets, ex Intendente de Ceres, que fue quien promovió la actual sede para la Asociación. Además, estuvieron las autoridades vigentes encabezadas por el Presidente Cristian Mantovani; público en general y jugadores de los distintos clubes afiliados.

El emotivo acto contó con los testimonios de colegas, amigos y familiares como así también de las autoridades políticas correspondientes.

Independientemente de la concepción que cada uno tenga de la trayectoria de Mario López como dirigente, periodista o directivo asociativo, es indiscutible el aporte que ha hecho por el crecimiento del basquetbol zonal, disciplina que amaba con locura. No hay casi ejemplo de dirigente que haya participado con tanto protagonismo en dos asociaciones de dos provincias diferentes. Y la Noroeste fue su último gran ámbito de acción. Fue la «Punta de Lanza» junto a un conjunto de clubes que, con esfuerzo y trabajo mancomunado, crearon la 8va. Asociación de la Federación de Basquetbol de Santa Fe.

Después de aquel cimbronazo de la resolución CABB que determinó la salida de Sportivo y Unión del ámbito de la Federación de Córdoba, fueron días de intenso trabajo dirigencial, de discusiones y de avanzar en un terreno que imponía novedad. Fue Mario López quien se puso al frente de un horizonte de incertidumbre y acompañado de dirigentes de toda la región, le dieron forma a lo que hoy es la Noroeste de Basquetbol; institución que en un cortísimo periodo de tiempo se convirtió en una de las más importantes de la Provincia de Santa Fe, ganando títulos provinciales, con clubes protagonistas en las esferas federativas, con ascensos históricos como el que vivió Central de Ceres, con Sportivo Suardi sólido en el Torneo Federal, siendo una verdadera usina de jóvenes talentos (Dalma Piri, Burguener, Morbidoni, Gaston Bertona, los Alonso, Benjamín Marchiaro, Gorosito, Traverso, Nata, Braida, Gerlero, los Fino, etc), muchos seleccionados a nivel provincial y nacional. Muy pocas entidades organizativas hay tenido tamaño crecimiento en 7 años (sin contar el pandémico): incorporó clubes, inauguró escuelas de básquet y demostró estar en permanente movimiento.

El “Mario periodista” no se escondía del todo detrás del dirigente. Siempre estuvo muy atento a la difusión, sabía que era vital para el andar de la nueva Asociación. En lo que a este medio respecta, nos comentaba como nadie detalles de nuestras publicaciones, sugería, discutía, agradecía, pero por sobre todas las cosas, consideraba la crítica constructiva como una herramienta para el crecimiento. Coincidíamos en muchas charlas que limitar el debate de la competencia de la Noroeste a una cuestión tan solo de kilómetros, era demasiado simplista. Era necesario tener una gran organización para suplir las distancias, pero a eso el ex presidente contraponía con buen tino las cualidades de la competición, la enorme participación de equipos en certámenes provinciales y el poderío de las formativas en donde muchos clubes crecieron en la formación de sus jugadores.

Quedaron truncas con su partida antes de tiempo aquellas ideas de regionalizar más el basquetbol y de acortar recorridos acrecentando la solidez del deporte.

Finalmente, no pudo estar en el último gran desafío que se planteó ante el alejamiento vertiginoso de Sportivo y más tarde, de su querido Unión. Hay quienes dicen que quizá, otra hubiera sido la “resistencia”, pero eso correspondería ingresar al plano de las hipótesis o de las opciones con el matutino del lunes. El reconocimiento se enmarca en lo que pasó y no en lo que pudo haber pasado.

Por Luciano Serafín.