Jornada de ESI en las escuelas

Estas jornadas estuvieron a cargo de la Psicóloga Cecilia Paredes, quien posee una amplia trayectoria y es especialista en la temática de género desde hace muchos años.

En esta oportunidad, los encuentros se realizaron en escuelas secundarias y también se invitó a una charla para todo público sobre la Educación Sexual Integral, en donde se desarrollan muchos temas y se destaca la importancia de hablar sobre ellos y evacuar todo tipo de deudas.

“Desde el municipio se apuesta a trabajar con lo que es ESI, en esta primera instancia se trabaja con dos escuelas la 223 y la 339, después nos quedaría trabajar con otras dos escuelas como la 40 y 474. La idea es trabajar y escuchar a los chicos y en el día ayer nos recibieron en el Área de la Mujer de la municipalidad y la gente de Desarrollo Social estuvimos trabajando juntos, compartiendo experiencia en cuanto a lo que es el municipio, cómo vienen trabajando y lo que es la experiencia de Ceci en su trayecto”, indicó Alejandro Basano de Gabinete Joven.

Hace 15 años que está vigente la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y es por eso que la especialista explicó que siempre el objetivo fundamental de las charlas en las instituciones educativas con los estudiantes lo que le interesa trabajar es con un formato de taller en donde se realice una construcción colaborativa y participativa donde los grupos se puedan mezclar, donde esté la posibilidad de la toma de la palabra, que los conocimientos se puedan democratizar porque los estudiantes también tienen sus conocimientos previos, entonces la idea es poder sumar y el objetivo fundamental de las jornadas tiene que ver con la promoción de derechos, la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales, ayudar a detectar los tipos de violencia, conocer los conceptos de sexualidad, de género y de sexo, entre otros, destapar mitos y tabúes, tomar decisiones responsables y autónomas en cuanto a desarrollar las prácticas sexuales.

“El objetivo apunta a la prevención de embarazos no deseados, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, la violencia, la discriminación por orientación sexual. Hubo 3 ejes en relación al análisis que pude hacer de la jornada, me llevo las preguntas, no siempre se trata de imponer los contenidos sino que se trata de buscar alguna modalidad, en mi caso utilizo mucho lo que es el buzón o la posibilidad de dar una charla-taller disparadora de lo que es mito, lo que es real y a partir de eso que puedan escribir cuáles son sus preguntas y sus dudas, leerla, poder sistematizarlas y ahí armar todas las dinámicas lúdicas y pedagógicas para poder abordar cada uno de los temas”, expresó la Psicóloga Cecilia Paredes.