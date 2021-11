Provincial: Racing volvió a perder en Tostado

Dos elencos por grupo lograron dominio y marchan perfectos tras disputarse en la noche del viernes la tercera fecha de la Liga Provincial de Básquet de Santa Fe, pero las próximas semanas los podrán frente a frente para que diriman qué invictos quedan en pie. En el grupo A hay alto contenido emotivo con Atlético y San Lorenzo de Tostado bien arriba, mientras que en la B Gimnasia de Santa Fe estira su notable racha y Olimpia de Venado Tuerto también marca el camino. La zona C, en tanto, tiene a Unión de Sunchales y Almagro de Esperanza como grandes animadores.

En la zona A, Huracán de San Javier derrotó a Unión de Avellaneda por 73 a 58 con 19 puntos de Gonzalo Cantero, 17 de Nicolás Zamudio y 13 del Pato Broda, mientras que en elenco visitante convirtió 18 el interminable Juan Ignacio Frigeri y colaboró con 10 Brian Soria.

En el otro duelo del grupo, Atlético Tostado festejó en casa ante Racing de San Cristóbal por 68 a 58 con 19 tantos de Mauro Natta, 13 de Saulo Bieschke y 12 de Marcos Morassi. En la visita hizo 11 Gonzalo Piri.

En esta jornada tuvo fecha libre San Lorenzo de Tostado.

La tabla muestra a Atlético Tostado y San Lorenzo de Tostado con marca de 2-0 en la previa del clásico, mientras que Racing de San Cristóbal los sigue con récord de 1-2, Huracán tiene 1-1 y Unión de Avellaneda (0-3) todavía no pudo ganar.

Mientras, en el grupo B del certamen, Gimnasia de Santa Fe necesitó de un tiempo extra para doblegar al siempre complicado Trebolense y alargar su magnífica racha de victorias entre Liga Provincial y torneo local. Fue 84 a 76 para los dirigidos por Daniel Dorfman con 22 de Tomás Gómez, 18 de Tomás Botta, 12 de Lucio Delfino y 11 de León Alfonso. En el elenco del oeste santafesino se destacaron con 14 puntos Maxi Barroso, Gonzalo Flores y Esteban Celotti, mientras que el debutante Fede Andereggen y Juan Larrea hicieron 13 cada uno.

Olimpia de Venado Tuerto es otro de los que marca el camino en la zona con tres triunfos, y también se llevó un partido ajustado en casa ante Atlético Sastre por 72 a 65. El elenco de Marcelo Duffy se apoyó en 14 tantos del rendidor Eloy Fantino, 12 de Martín Mondino y 11 de Santiago Zalio. En la visita hizo 19 Juan Amado Sahud, 19 la leyenda Fernando Funes y 12 el experimentado Alexis Ramos.

El restante juego se cerró con victoria de Ben Hur de Rafaela ante Firmat Football por 72 a 62 con tremenda labor de Santiago Calligaris (23 puntos), 16 de Lautaro Marconetto y 10 de Francisco Serrano. En la visita hizo 22 Lucio Varani, 11 Octavio Lagger y 10 Sebastián Molina.

Aquí Olimpia y Gimnasia tienen récord de 3-0, seguidos de Firmat (1-2), Ben Hur (1-2) y Trebolense (1-2), mientras que Atlético Sastre (0-3) no pudo ganar todavía.

Por su parte, la zona C arrojó nuevos festejos de Unión de Sunchales y Almagro de Esperanza, mientras que Brown de San Vicente se dio una gran alegría en casa ante Americano de Carlos Pellegrini.

Almagro se impuso a Argentino en Firmat en un emotivo 69 a 67 que contó con la figura del escopetero Leonardo Strack, autor de 29 tantos, mientras que Facundo Viola también mostró sus recursos con 20 puntos. En el dueño de casa se presentó Michael Ortiz, pero los goleadores fueron Teco Gerez con 16 y Franco Fogolín con 13.

Unión de Sunchales se hace fuerte en la Fortaleza del Bicho Verde y esta vez doblegó a Atenas de Venado Tuerto por 84 a 55 con 16 de Matías Borda Bossana, 15 de Matías Loro y 12 de Blangini, Gariboldi y Cipolatti. En la visita anotó 15 Bautista Peralta y 10 Tomás Nicolau.

El otro juego de la noche del viernes se cerró con alegría de Brown de San Vicente, que le ganó en casa a Americano de Carlos Pellegrini por 81 a 64 con 26 del pibe Jano Karabitian, 17 de Juanchi Bertero y 14 de Elías Iñíguez. En la visita hicieron 16 cada uno Gastón Fenoglio y Franco Ghiggi.

La zona C tiene como líderes a Unión (3-0) y Almagro (3-0), mientras que Brown tiene marca de 2-1, Americano 1-2 y cierran Atenas (0-3) y Argentino (0-3).

Fecha 4, 26 de noviembre

Zona A

Racing San Cristóbal vs. Huracán San Javier

Atlético Tostado vs. San Lorenzo de Tostado

Libre: Unión de Avellaneda

Zona B

Atlético Sastre vs. Gimnasia

Olimpia vs. Firmat

Trebolense vs. Ben Hur

Zona C

Almagro vs. Brown

Argentino vs. Atenas

Americano vs. Unión de Sunchales

Fuente: prensa FBPSF