Provincial Femenino de Básquet : Racing cayó ante Alma de Esperanza

Las dirigidas por Darío Racca no pudieron hacer pata ancha en casa y perdieron sin atenuantes ante Alma Juniors por 56 a 34.

Entre el viernes y el lunes se desarrolló la primera fecha de la Liga Provincial Femenina de mayores.

La jornada se abrió el viernes en Santo Tomé con emotivo e histórico triunfo de Unión de Santo Tomé ante Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario por 55 a 54 gracias a un bombazo de Corina Galmes. En el ganador hizo 15 Araceli Ghirardi y 10 Paula Lazcano, mientras que para la visita anotó 16 Ivana González y 13 Lola Festa.

Ya en sábado, Atalaya superó a Santa Rosa en Rosario por 62 a 36 con 12 de Emilia Bello y 11 de Lucía Cantero, mientras que Belén Jarupkin anotó 9 y Delfina Zambrini 8 en la visita.

Y en la noche del lunes, Alma Juniors de Esperanza logró una muy buena victoria frente a Racing en San Cristóbal por 56 a 34 con 14 puntos de Sofía Descalzo, 12 de Cecilia Grenón y 11 de Malena Baum. En el local anotó 14 Milagros Vega y 8 Maira Perren.

Zona A

Racing de San Cristóbal vs. Alma Juniors de Esperanza 34-56

Árbitros: Lucas Chaparro y Melisa Gauna

Comisionado: Mariano Benvenutto

Libre: Ben Hur de Rafaela

Zona B

Unión de Santo Tomé vs. Náutico de Rosario 55-54

Árbitros: Matías Bojorque y Melisa Duarte

Comisionado: Viviana Lutringer

Atalaya de Rosario vs. Santa Rosa de Santa Fe 62-36

Árbitros: Rubén Abelardo y Milagros Cardón

Comisionado: Ricardo Alcaraz