Morterense: La U15 y otro título para Sportivo Suardi

El plantel se impuso en los 16 partidos que jugaron en el torneo y si sumamos los del Provincial de Córdoba son 24 en la temporada con 23 victorias y solo una derrota.

La Primera no pudo llegar a la final

En un apasionante 3er. y definitorio partido de semifinales, Porteña Asoc. derrotó a Sportivo Suardi y se metió en la final del Torneo. Fue 90-88 para los de Jorge Pautasso que jugaron un duelo memorable ante el N°1 de la fase regular. Luciano Lizárraga con 35 unidades fue el goleador del juego mientras que Nicolás Caballo fue la figura del visitante con 25 puntos. El rojiblanco llevaba un largo invicto en su estadio que traía desde los tiempos de la Noroeste y pasando por el Torneo Federal.

Durante toda la noche, Porteña hizo gala de un temible perímetro convirtiendo 16 triples en todo el juego, con 8 en el primer cuarto y metiéndole mas de 30 puntos a su rival en ese segmento.

En el arranque, el visitante estuvo muy fino y enfocado, dañando severamente de tres puntos y jugando muy preciso en lo suyo.

Ya para el segundo tiempo, actitud defensiva de Sportivo fue otra, ajustó con firmeza, creciendo Lizarraga y Nahuel Fino. En tanto, Caballo seguía con su nivel de conducción y anotaciones clave. La paridad se terminó de consolidar con el 43 iguales restando 3′ 40″. El equipo de Jorge Pautasso lo ganaría por 2 puntos al cierre de la etapa inicial.

El tercer cuarto sería epicentro de un Porteña letal y de un Sportivo errático, combinación que luego del 50-52 resultó en un tremendo parcial de 17-4 de los hueveros para finalizar arriba 54-69. Lo llegó a ganar con un máxima de 17.

En el cuarto final, Porteña soportó todo lo que pudo un rival herido en su orgullo. Cada vez que se acercaba el de Suardi, aparecía la jerarquía de Isola o bien, siempre un anotador potable, Cerdosino, por poner un ejemple. No obstante, el Rojiblanco ofreció el indiscutido y clave liderazgo ofensivo de un impecable Luciano Lizarraga quien metió la friolera de 35 unidades y que incluso tuvo en un par de ocasiones el empate de tres cuando transcurrían los segundos finales. Luego del yerro ofensivo del local, Matías Riguetti fue a la línea y pareció definir el pleito. Sin embargo, un doble de Gastón Fino le dio suspenso aunque no le alcanzó a los de Andrés Poi para revertir la historia.

Enorme festejo de un grupo joven pero con mucho temple y actitud, que vivió una noche inspirada para sacar boleto a la definición.

Síntesis:

Sportivo Suardi (88): Gastón Fino 12, Lizarraga 35, Gerlero 6, Braida 9, Nahuel Fino 12, Ledesma 9, Andrione 5. DT. A. Poi

Porteña Asoc: Francescato 2, M. Righetti 11, Cerdosino 17, Caballo 25, Camuso 13, Isola 22. DT: J. Pautasso.

Parciales: 25-33/ 45-47/ 54-69 y 88-90.

En tanto, San Jorge de Brinkmann está en la final del Torneo Asociativo 2021. San Jorge le ganó claramente a Tiro Federal 102 a 96. Los parciales fueron: 23/24 – 50/39 – 72/60 – 102/96

