El básquet de Unión San Guillermo: mantiene la base y se confirmaría la llegada de Juan José Giaveno

Andrés Miguel, Luis Martina, Bruno Mengoni, Emiliano Filippi ya están confirmados para la temporada 2022 como mayores. Por su parte, la continuidad de Gustavo Calorio dependerá si recibe una oferta del Torneo Federal de básquet (3era categoría del básquet argentino) que comienza el próximo 28 de enero.



A su vez, es una incertidumbre la situación de Sebastían Abba. El sancristobalense definirá su futuro por estos días. En el caso que no siga, Unión saldrá al mercado a buscar un perimetral.

Además, de no mediar inconvenientes, en las próximas horas se podría anunciar la llegada de Juan José Giaveno. Lo que es un secreto en voz alta quedaría confirmado antes que culmine el 2021 o en los primeros días del 2022. El ex Tiro Federal de Morteros llegará para reforzar la base y el perímetro del equipo que conduce Marcelo Mengoni. Recordemos que Giaveno fue uno de los grandes proyectos que presentó nuestra región en los últimos años, inclusive jugó en las formativas de la Selección Argentina.

El resto del plantel se terminará de conformar con los jugadores de la cantera