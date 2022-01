Santa Fe registró el primer caso de flurona: es un niño internado en el Alassia

Este miércoles en la ciudad de Santa Fe se detectó el primer caso de flurona, es decir un paciente que combina la gripe común con coronavirus, en toda la provincia. Se trata de un niño que está internado en la terapia del Hospital de Niños Orlando Alassia, quien ingresó el miércoles por un cuadro neurológico.

Tiene un año y presentaba un cuadro de epilepsia, sin sospecha de Covid-19, pero antes de ser internado los profesionales le hicieron una batería de estudios llamada “panel viral” y allí detectaron la combinación de influenza N2H2 y de coronavirus.



Hay 21 pacientes internados por Covid

El director del Hospital de Niños de Santa Fe, Osvaldo González Carrillo, afirmó que hasta la anoche del miércoles en el nosocomio se encuentran internados 21 pacientes de los cuales cuatro están en la terapia pediátrica, tres en neonatología y 14 en sala general.

En cuanto a si tienen o no la vacuna dijo que 14 de los internados son menores de tres años por lo cual no están vacunados y de los siete mayores, cuatro no están vacunados, dos tienen el esquema completo y uno presenta solo la primera dosis.

