Nación homologó la emergencia y desastre agropecuario en Santa Fe: qué deben hacer los productores para recibir asistencia

Todos los distritos de 18 departamentos de la provincia de Santa Fe se encuentran bajo la declaración de emergencia y desastre agropecuario, en el marco de la extraordinaria sequía que azota al sector productivo, a lo que se suman los focos de incendio. La formalidad fue concretada este viernes cuando la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario homologó el decreto provincial, firmado por el gobernador Omar Perotti, que establece tal situación en la provincia.

Las actividades que están incluidas en el decreto son las extensivas agrícolas y las ganaderas en general. Sin embargo, la novedad radica en que el organismo nacional recomendó incluir en la declaración de emergencia y desastre al sector frutihortícola. Para tal fin, se espera que en las próximas horas el mandatario santafesino firme el decreto correspondiente.

El único departamento de Santa Fe que no fue incluido en los alcances de la emergencia y desastre es General López. Al respecto, en diálogo con AIRE, Eugenia Carrizo, subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria del Ministerio de la Producción explicó que pese a que no está incluido en el decreto, desde la comisión nacional se sugirió monitorear permanentemente la situación de ese departamento. “Hay distintos indicadores climáticos y agronómicos que dicen que este departamento no debía ser incluido en el decreto, pero desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos se reforzará el monitoreo”, dijo la funcionaria.

Mecanismos y herramientas para asistir a los productores

Carrizo informó que ya se encuentra disponible en el portal de la provincia un botón que se denomina Emergencia Agropecuaria que conduce al sistema informático donde los productores pueden presentar las declaraciones juradas de los daños en sus establecimientos productivos con la documentación respaldatoria. Después, el ministerio realiza la verificación administrativa y agronómica, y luego empezar a subir al sistema informático los certificados de emergencia o desastre agropecuario.

“Se trata de beneficios impositivos, donde los productores que declaren un daño superior al 50% y sea avalado por el Ministerio de la Producción. Los que tengan certificado de emergencia tendrán prórrogas en los pagos del Impuesto Inmobiliario Rural por seis meses y, en caso de que el certificado sea por desastre, lo que habrá es una condonación –no pagará- el Impuesto Inmobiliario Rural”, precisó la Eugenia Carrizo.

Por otro lado, la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria del Ministerio de la Producción adelantó que en los próximos días se enviarán informes técnicos con las estimaciones de los daños en el sector para que el gobierno nacional haga el otorgamiento de la asistencia financiera. Dicha asistencia, según informó la funcionaria, se distribuirá a través de las Agencias para el Desarrollo con créditos a tasa 0 para la adquisición de bienes de capital de trabajo.

En la misma dirección, se harán gestiones ante el Consejo Federal de Inversión (CFI)para ampliar los montos para la provincia de Santa Fe para poder brindar créditos a tasa 0. “También la cartera productiva cuenta con líneas de créditos del Banco Nación con bonificación de hasta ocho puntos en la tasa de interés para adquirir capital de trabajo”, recordó Carrizo.

Vale señalar que los montos de pérdida estimados en todo el territorio santafesino ronda los 73 mil millones de pesos. Al respecto, la funcionaria indicó que “con las lluvias de los últimos días algunos cultivos se pudieron recuperar, pero en otros la pérdida fue total”.

La declaración de emergencia y desastre agropecuario en Santa Fe rige desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Sobre este punto, desde el Ministerio de la Producción advierten que los productores tienen tiempo hasta 15 de marzo para presentar las declaraciones juradas.

Contacto Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología - Emergencia Agropecuaria Sede Santa Fe 0342 - 4505300 (int. 4198-4134). Bv. Pellegrini 3100. Santa Fe.

Delegación Rosario 0341-4721523 Mitre 930 3º Piso. Rosario.

Delegación Norte Reconquista 03482-421340/420160 General Obligado 975. Reconquista.

Preocupación

Sobre el impacto económico de la sequía, el ministro de la Producción, Daniel Costamagna indicó que se estiman pérdidas por un valor de 73 mil millones de pesos y que desde el Ministerio que dirige ven con especial preocupación la situación del maíz, que no solo tiene como destino la exportación, sino también es la materia prima de muchas actividades, como el alimento que se utiliza en la ganadería.

La zona más afectada es el centro norte santafesino, donde la falta de agua no solo perjudica a los cultivos, sino también a la actividad ganadera y lechera. Finalmente, el funcionario señaló que otro de los temas abordados por los presentes fue el compromiso de estimular la utilización del seguro agropecuario, "una herramienta que es un insumo importantísimo para darle tranquilidad y previsibilidad a todos los sectores productivos", indicó.