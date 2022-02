Paritaria docente: Sonia Alesso bendijo la oferta salarial del gobierno nacional

La secretaria general del gremio de Ctera ratificó que "la idea es recuperar no solo lo que se perdió en los dos años de pandemia, sino también en los cuatro de macrismo"

(Fuente La Capital) . La secretaria general del gremio de Ctera, Sonia Alesso, destacó este martes el ofrecimiento de un aumento salarial del 45,4 % para los docentes formulado por el gobierno en la paritaria nacional del sector, y consideró que se trata de una propuesta que, además, "reconoce varios temas planteados" por los sindicatos en los últimos meses.

"Creemos que es una propuesta que reconoce varios de los temas que veníamos planteado sobre la recuperación salarial y la inversión educativa. La idea es recuperar no solo lo que se perdió en los dos años de pandemia (de coronavirus), sino también en los cuatro de macrismo", afirmó Alesso en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, mantuvieron ayer una reunión con representantes de los gremios educativos y les comunicaron que el Gobierno nacional les ofrecía a los trabajadores del sector un incremento salarial del 45,4% a pagar en cuatro tramos y elevar el salario mínimo a $50.000 a partir del 1º de marzo y a $60.000 en septiembre.

En ese sentido, titular de Ctera aseguró que durante la reunión se abordó la implementación de cláusulas de ajuste en relación a la inflación, como así también sobre la inversión educativa "en libros, en escuelas, en cooperadoras escolares, en material didáctico y en computadoras para las chicos".

"Se trata de fijar el piso nacional, ningún docente por debajo de eso. Tienen que ver con fortalecer aquellas provincias que reciben los salarios mas bajos para que no haya una diferencia abismal entre un docente de una provincia más ricas o con más posibilidades a un docente de una provincia mas empobrecida", agregó.

Además, explicó que se trató el aumento del incentivo y que aquellos docentes nacionales que cobran los salarios en once jurisdicciones puedan recibir "sus haberes en forma trimestral y no semestral" para no perder con respecto a la inflación.

"Son algunos de los temas que se trataron ayer, que van a ser considerados en estos días y el viernes en el Congreso de Ctera", completó.