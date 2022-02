La provincia ofreció un 41% de aumento a los docentes

La cifra es menor a la que cerró la paritaria nacional: 45,4%. Los docentes votarán si aceptan o no, pero los gremios ya mostraron su disconformidad

(Fuente La Capital) El gobierno provincial propuso en la tarde de este martes a los docentes un incremento salarial para el 2022 del 41,74 por ciento, con una revisión en septiembre. El plan es pagar ese aumento en cuatro cuotas: la primera en marzo, con el 17,5 por ciento de aumento, y luego tres cuotas de 8,08 por ciento. Los gremios mostraron su disconformidad porque con estas cifras el sueldo no se podrá recuperar de la inflación.

"La cifra está por debajo de la inflación y también del porcentaje de referencia que marcó la paritaria nacional docente", expresó Roque Jaimes, uno de los representantes del gremio de los docentes de las escuelas públicas, Amsafé, al terminar la reunión paritaria con funcionarios del gobierno provincial.

Se reabre la paritaria docente con un piso del 45% de aumento salarial

Referencia para los docentes de Santa Fe: Nación cerró un aumento salarial del 45%

Ahora los gremios definirán las fechas para las asambleas donde los docentes votarán si aceptan o no la propuesta del gobierno y según eso se definirá si van o no al paro. El ciclo lectivo se inicia el próximo 2 de marzo.

En tanto este lunes el gobierno nacional definió un incremento del 45,4 % para los docentes, que se abonará en cuatro tramos: el 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre, y daría un total de 45,46% de aumento anual. Así las cosas, la propuesta nacional contempla que el 1º de marzo el piso salarial de los docentes será de $ 50.000 (21, 2 % de aumento ), llegando el 1º de septiembre a $ 60.000 ( 45,5 % de aumento).

Desde Santa Fe, los gremios ya mostraron su disconformidad ante la propuesta de la provincia y podría haber conflictos que retrasen el inicio de las clases programado para el miércoles próximo.

Las expectativas de los gremios eran otras ya que la semana pasada, en la primera reunión paritaria, el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, aseveró que el objetivo era “que el salario esté por arriba de la inflación” y el propio gobernador dejó abierta la puerta a la idea de establecer un mecanismo de revisión que permita que los sueldos se recompongan ni bien la escalada inflacionaria les gane.

Parece que una vez más quedará lejos la meta de dejar atrás la triste realidad que marca los últimos 11 años, en donde solo en una ocasión las clases en la provincia arrancaron sin paros.