Liga Ceresina: CACU goleó a San Lorenzo Tostado y San Lorenzo de Ambrosetti empató con CCAO

Con cinco partidos tuvo continuidad el torneo oficial de la Liga Ceresina 2022. CACU goleó 4 a 2 al debutante San Lorenzo Tostado. Central empató en un partido lleno de goles con San Lorenzo de Ambrosetti 3 a 3. Selva y Ferro igualaron 1 a 1, igual resultado para el clásico entre Unión de San Guillermo y Libertad Trinidad. por su parte, Unión de Bandera se convirtió en el único líder al derrotar sobre el tiempo adicionado a Unión de Arrufó 2 a 1.

SINTESIS DE RESULTADOS:

SUB23:

ÁRBITRO: MARCELO RETAMOSO

CACU: 0

SAN LORENZO: 1 Luciano López

ÁRBITRO: MAURICIO ROLDAN

UNION SG: 0

LIBERTAD: 3 Ariel Burgos (2)- Franco Vicens

ÁRBITRO: MAURO ROLDAN

UNION A: 1 Milton Toloza

UNION B: 0

ÁRBITRO: DIEGO BEJARANO

SELVA: 2 Facundo Mena (2)

FERRO DHO: 1 Jonatan Taborda

ÁRBITRO: DANIEL BRITEZ

SAN LORENZO A: 2 Gastón Domínguez- Leonardo Pérez

CENTRAL : 0

Exp: Barbero (CCAO)

PRIMERA DIVISION:

ÁRBITRO: RAMIRO CORTEZ

CACU: 4 Martin Benitez- Gillermo Martinuzzi – Pablo barrios (2)

SAN LORENZO: 2 Leonel Maranzana (2)

ÁRBITRO: HUGO MOREYRA

SAN LORENZO A: 3 Gino Simonatti- Ibañez- Juan Pablo Silva

CENTRAL: 3 Luciano Vazquez- Conrado Mandrille Lopez (p)- Sebastian Bolbiese

ÁRBITRO: JUAN CARLOS GONZALEZ

UNION SG: 1 Franco Cochio

LIBERTAD: 1 Julio Sampietro (p)

ÁRBITRO: HECTOR GIMENEZ

SELVA: 1 Julián Córdoba

FERRO: 1 Julio Sotomayor

Exp: Miguel Zurrian (CAS)

ÁRBITRO: FERNANDO RETAMOSO

UNION A: 1 Gareis (p)

UNION B: 2 Brian Mancilla/ Ruben Coria

POSICIONES SUB 23.

Selva 6- Libertad 6- San Lorenzo A. 4- Unión Bandera 3- San Lorenzo T. 3- Unión Arrufo 3- Ferro Dho 1- Unión SG 1- At. Tostado 1- CACU 0- CCAO 0-

POSICIONES PRIMERA:

Unión Bandera 6- Selva 4- Unión SG 4- CACU 3- At. Tostado 3- Libertad 2- Unión Arrufo 1- San Lorenzo A 1- CCAO 1- San Lorenzo T 0

PROXIMA FECHA: 3° DEL TORNEO - DOMINGO 27/03

Ferro Dho vs San Lorenzo A

CAT vs CCAO

San Lorenzo T vs Unión Arrufo

Libertad vs Selva

Unión Bandera vs Unión SG

Libre: CACU