Román Maurici: «Para Libertad, clasificar a la Copa Santa Fe ahora es la prioridad»

«Nosotros tendremos ausencias, la de Manelli y Luna, que están expulsados. A Macio (Manelli) lo vamos a suplantar con Clausen, pero tengo dudas quien será el defensor en lugar de Luna. Del CAT sé que tenía algunos de sus titulares lesionados, que ante Ferro Dho jugó con un equipo alternativo, pero sabemos de su delantero, que será para cuidarlo».

Para Román Maurici, «a mí no me sorprende mucho el comienzo del torneo. Lo de Bandera es tremendo, ganar cuatro partidos al hilo en esta liga es muy difícil, pero ellos se reforzaron bien. No debería sorprendernos demasiado. El resto estaremos en la pelea es un campeonato parejo. Entre las sorpresas podríamos poner el mal arranque de Central, que está último, cuando tiene un plantel para pelear cosas importantes».

También se habló de los árbitros, «yo no vine conforme con lo que vi en Ambrosetti. La expulsión de Luna no la comparto. Lo de Manelli fue doble amarilla. Pero en el partido un defensor de San Lorenzo con amarilla, paró el ataque de un jugador nuestro que se iba al área grande y no lo amonestó, porque si lo amonestaba se iba expulsado. Pero ya está, no soy conflictivo con los árbitros, le pido a mis jugadores que no se excedan en los reclamos, y el capitán trate de hablar. Hay cosas para corregir, así como se pide que el comportamiento del jugador sea buena, hay que pedir que los árbitros lleguen bien preparados» dijo.

La clasificación a la Copa Santa Fe es prioridad, «es la prioridad a esta altura de la temporada, porque el torneo local es largo y uno se puede acomodar, pero esta clasificación a la Copa Santa Fe es un triangular, y es lindo jugar un torneo como esa copa, porque motiva, no digo que vayamos a ganar ese torneo, pero estaría bueno avanzar un par de fases».