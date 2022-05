Se disputó la octava del campeonato superior liguista. Unión de Bandera consiguió un valioso triunfo en San Cristóbal para mantener el liderazgo del certamen superior. Unión San Guillermo también ganó ante Atlético Selva y se mantiene segundo.

Más lejos quedó el CAT que empató en la última pelota del partido ante CACU. Central Argentino consiguió la segunda victoria al hilo en el torneo ante un San Lorenzo Tostado comprometido.

El partido con más público de la fecha se disputó en Ambrosetti con triunfo del local ante Unión Deportiva. En sub 23, San Lorenzo Tostado, y San Lorenzo de Ambrosetti mantienen el primer lugar compartido, pero con la salvedad que el equipo ambrostetino perderá tres puntos al final de la fase regular.

Sub 23

Selva: 0

Unión SG: 1 Emiliano Maretto

Exp. Vega (USG)- Gottero (CAS)

CAT: 2 Milton Diaz (2)

CACU: 2 Vera y Gorosito

San Lorenzo A: 0

Unión A: 0

San Lorenzo: 1 Damián Diaz

CCAO: 1 Mario Flores

Ferro Dho: 0

Unión y Juventud: 2 Gómez- Palavecino

Primera División

Selva: 1 José Luis Mena (p)

Unión SG: 2 Franco Cochio- Zeballos

CAT: 2 Leandro Ojeda (2)

CACU:2 Pablo Barrios- Fabian Acosta

San Lorenzo A: 3 Leonardo Pérez (2)- Gino Simonatti

Unión A: 1 Federico Aran

San Lorenzo: 0

CCAO: 1 Gonzalo Varaldo

Ferro Dho: 1 Vaquer

Unión y Juventud: 2 Rubén Coria- Gauna

Exp: Franco Izaguirre (FD)

Posiciones Actualizadas

Posiciones Sub 23

San Lorenzo T. 15 – San Lorenzo A. 15- Selva 12- Libertad 11- At. Tostado 11- CCAO 9- Unión SG 8- Unión Bandera 8- CACU 7- Unión Arrufo 7- Ferro Dho 3

Posiciones Primera

Unión Bandera 17– Unión SG 14- At. Tostado 12- Libertad 11- San Lorenzo A 11- Unión Arrufo 8- CACU 8- CCAO 8- Ferro Dho 7- San Lorenzo T 7- Selva 4

La Próxima Fecha

CACU vs. CCAO

San Lorenzo vs Ferro

Unión SG vs San Lorenzo A

Unión Bandera vs Libertad

Unión Arrufo vs CAT

Libre: Selva