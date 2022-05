Liga Ceresina: Se clasificaron 5 equipos y ahora Ferro tiene dos finales

San Lorenzo Ambrosetti fue una tromba en San Guillermo y lo goleó 3 a 0. Libertad que quiere disputar el «1» derrotó a Unión de Bandera 3 a 2, y se ilusiona. El CAT rifó esa chance al empatar ante Unión Deportiva 2 a 2. San Lorenzo Tostado volvió a ganar 1 a 0 ante Ferro Dho y sueña con su clasificación.

Ya hay 5 equipos clasificados, solo restan 3 plazas a dos fechas del final. En sub 23, hay seis equipos para pelear los 4 lugares disponibles.

Resultados Sub 23

CACU: 1 Facundo Vega (p)

CCAO: 1 Mario Flores (p)

Union A: 0

CAT: 2 Ricardo Rocarte- Rodrigo Roldan

Unión SG: 0

San Lorenzo A: 1 Matías Michlig

Exp: Barbero (SLA)

San Lorenzo: 4 Acosta- Cejas- Cisneros-Kevin Bustos

Ferro Dho: 2 Bustos- Taleb

Unión y Juventud. 0

Libertad: 2 Olivero- Vantesonne

Resultados Primera

CACU: 1 Guillermo Martinuzzi

CCAO: 1 Gonzalo Varaldo

Unión A: 2 Gareis- González

CAT: 2 Algarbe- Barros

Union SG: 0

San Lorenzo A: 3 Gino Simonatti (2)- Sergio «Popi» Córdoba

San Lorenzo: 1 Franco Oros

Ferro Dho: 0

Exp: Oros (SLT)

Unión y Juventud: 2 Cantadori – Carabajal

Libertad: 3 Nicolas Pecorini (3)

Posiciones Actualizadas

Posiciones Sub 23

San Lorenzo T. 18 (x)– San Lorenzo A. 18 (xx)- Libertad 14- At. Tostado 14- Selva 12– CCAO 10 (x)- Union SG 8- Union Bandera 8- CACU 8- Unión Arrufo 7- Ferro Dho 3

(x) A resolución LRCF

(xx) Le descontarán 3 puntos al final

Posiciones Primera

Unión Bandera 17 (c)– San Lorenzo A 14 (c)- Libertad 14- (c)- Unión SG 14 (c)- At. Tostado 13 (c)– San Lorenzo T 10- Unión Arrufo 9- CCAO 9- CACU 9- Ferro Dho 7- Selva 4

Próxima Fecha

Unión Arrufo vs CCAO

Ferro Dho vs CACU

At. Tostado vs Unión SG

Libertad vs San Lorenzo

San Lorenzo A vs Selva

Libre: Unión y Juventud