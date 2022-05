Bajo el lema #UniryGobernar, el viernes 27 de mayo en la Ciudad de La Plata, se reunió la Convención Nacional de la UCR; era el último ritual que faltaba para ordenar el radicalismo de cara a las elecciones presidenciales del 2023, una convocatoria ordenada, un acto prolijo, una mesa que integra a todas las corrientes internas, un radicalismo donde todas las voces se expresan permiten trazar un camino y ver la meta.

En la Convención nos reunimos radicales de todo el país, con diversas miradas sobre la realidad nacional; nos escuchamos unos a otros, discutimos y hablamos entre nosotros (no solo ese día), buscamos establecer coincidencias para generar un acuerdo mayoritario y luego se vota.

Porque de eso se trata la convención: definir para qué hacemos política (nuestra plataforma o ideas del momento), y los medios que vamos a utilizar para cumplir nuestras metas (la política de alianzas o electoral).

Y el viernes era claro el rechazo a los populismos, a aquellos que proponen siempre soluciones sencillas (y falsas) a problemas complejos, y que luego chocan con la realidad una y otra vez. Sean de derechas o sean de esa turbia colección de autoritarios que nos han llevado a la crisis donde hoy estamos parados, nunca mejor dicho parados, porque carecen de rumbo, o de movimiento.

La discusión de para qué queremos el poder siempre debe preceder a acceder al poder, y la discusión del para qué, es la que diagrama la Convención.

Hoy, todos los argentinos padecemos un gobierno que se ha formado sin saber para qué son gobierno, han loteado entre ellos los espacios, y solo son eficaces en cada lotecito para trabar al otro. Gerardo Morales contaba la dificultad en encontrar interlocutores operativos en el gobierno, y la ineficacia de ese modelo de gestión no hace falta que nadie la cuente.

La idea, no debe ser amontonar opositores solo para ganar las elecciones, una coalición que ha superado el 40 % de los votos en cuatro ocasiones consecutivas no debe ser agrandada de cualquier manera, sino con sectores que sean útiles, que se puedan conseguir consensos lógicos para administrar el poder en los próximos años. Se debe ampliar para conformar un gobierno de coalición de distintos partidos que sea coherente. Tampoco da volver a formar una coalición electoral para un gobierno monocolor, como sucedió con la gestión anterior a este gobierno Nacional.

Se integra (por modificación de la Carta Orgánica) a la conducción de la Convención el Foro de intendentes radicales, (6 delegados titulares y 3 suplentes) que hoy suman 412 municipios. Son experiencias de gobierno exitosas, muchas en provincias de otro signo político.

También es clara la necesidad de explicitar un programa de gobierno para discutir y consensuar con los aliados en la coalición, y la Convención tiene el rol de volcarlo al papel, como hoy lo hacen las fundaciones radicales y los legisladores cuando firman los proyectos de ley. Se debe dar homogeneidad a la propuesta, a la forma de gestionar que centenares de radicales que tienen responsabilidades de gestión en todo el país ejercen.

Se suma también por reforma, una representación de la UCR Diversidad (6 titulares y 3 suplentes) y, somos un partido que aprende, se deconstruye y reconstruye con los cambios y la evolución propia de cada sociedad, elevando los valores de Respeto y la no Discriminación.

Si algo sobrevolaba en la Convención era la convocatoria a un sueño, a candidatos radicales en cada pueblo, en cada provincia, y para la presidencia, a discutir y ganar el liderazgo de la oposición; en ser el recambio que se viene a un gobierno que ha fallado como nunca en la gestión y no ha logrado convencer a sus propios dirigentes, ni a sus votantes.

Tal vez, sea el inicio de un largo camino, donde el radicalismo tenga la potencia suficiente para liderar la oposición y generar una coalición lo suficientemente amplia para ganar las presidenciales y lo suficientemente coherente como para gobernar en el futuro, en base a denominadores comunes, (como las libertades públicas y la solidaridad).

Gastón Manes (hermano de Facundo) en muchos espacios viene poniendo el cuerpo al radicalismo, y es el nuevo presidente de esta Convención Nacional.

La UCR gestiona desde centenares de centros de estudiantes, facultades, universidades, organizaciones profesionales, intendencias o provincias y esa forma de acumular experiencia de gestión y de construir opción de poder tendrá peso en la próxima campaña electoral, porque será un año de elecciones desdobladas y en un momento en que el oficialismo nacional cede en cada ámbito en que compite.

Tal vez sea el puntapié de una campaña que luce larga, a la que hay que darle coherencia, denominadores comunes; generar un gobierno razonable, previsible y eficiente. Tal vez unidos estemos viendo al próximo presidente radical, está en nosotros hacer realidad ese sueño forma de tomar las decisiones que casi se ha perdido en la política.