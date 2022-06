Michlig confirmó que en el 2023 volverá a ser candidato

Michlig dijo que no me siento Presidente Comunal de las localidades que visito, pero no me olvido que empecé en ese cargo y por eso siempre los acompaño con ayudas o les acerco un consejo. A mí me gusta cuando en una localidad se hacen obras y por eso siempre estoy cerca de cada uno de ellos

Ser Presidente Comunal es muy difícil porque cada día tiene más responsabilidades pero no recursos, y por eso cada vez es más complejo gobernar un pueblo o ciudad.

En torno a la obra del acueducto San Javier, comentó que si bien la provincia confirmó el ramal del sudoeste yo quiero tener garantías de que se va hacer. Es decir que la licitación contemple el dinero para que se haga en su momento.

No nos olvidemos que en un primer momento el ramal no aparecía en los planos. Por eso vamos a pedir una reunión con la Ministra Frana para que nos dé garantías y seguridad de que el acueducto se va a licitar completo.