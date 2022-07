Mateo Bianchotti tiene 11 años y desde hace uno practica básquet en las infantiles del club El Ceibo, en San Francisco. Por estos días se hizo “famoso” sin quererlo ni saberlo.

En el club tiene tres clases semanales de una hora, aunque, con soltura, afirma que tanto a él como a sus amigos no les alcanza. Por eso, le pidió a su papá que le construya un aro de básquet portátil para usar no solo en el patio de su casa sino también en alguna de las dos plazoletas que tiene cerca, en barrio José Hernández, en la zona norte de San Francisco. Hacer un aro móvil era bastante complicado y su papá César le armó uno fijo.

Pero Mateo no se quedó quieto y pensó en otra solución. Su idea seguía siendo jugar al deporte que más le gusta con sus amigos. Escribió una carta en la computadora que firmó de puño y letra con birome azul y se la entregó en mano al presidente del Centro Vecinal, Héctor Fassetta, solicitándole que haga lo posible para construir una canchita en el barrio.

“Juego al básquet con varios compañeros del cole y del barrio, son tres clases a la semana y una hora cada una. Como recién empiezo es muy poco y quiero practicar más con mis amigos, entonces se me ocurrió hacer una carta y mandarla al centro vecinal a ver si pueden hacer un playón”, contó a La Voz.

Lo que no pensaba el niño, que cursa el sexto grado de la escuela Primera Junta y además lleva la bandera, es que iba a recibir el apoyo de una las estrellas del básquet argentino, Facundo Campazzo, a quien le llegó el escrito vía Twitter y respondió al republicarlo: “Y si hacemos que suceda???”.

Este tuit se multiplicó por el país. Pero despertó en Mateo diversas sensaciones: “Que Campazzo haya leído la carta me dio mucha emoción, me puse muy feliz. No lo vi jugar nunca, pero escuché que es muy bueno”, dijo con honestidad brutal.

Un par de horas después de la viralización de la carta, cuando el tema ya cobraba altura y repercusión, el intendente Damián Bernarte redobló la apuesta y también utilizó la red social del pajarito para responderle a Mateo y a Campazzo, haciendo una invitación al jugador que viene de disputar la última temporada en la NBA, en Estados Unidos.

“¡Hagamos que suceda! Ya estamos trabajando entre todos y no solo vamos a cumplir el sueño de Mateo sino que construiremos dos más en distintos puntos de la ciudad. ¡Te invitamos a que vengas a inaugurarlas!”, escribió el intendente en su cuenta, destinado a Campazzo y a Mateo.