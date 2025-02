Avellaneda: Extremar cuidados para prevenir incendios

En los próximos días, las condiciones climáticas aumentarán el riesgo de incendios debido a:

- Baja humedad.

- Altas temperaturas.

- Pastos altos y secos.

- Vientos moderados a fuertes.

Ante cualquier foco de incendio, comunicarse de inmediato con Bomberos Avellaneda (480619) o al 911.

Se vienen jornadas de intenso calor y es fundamental el compromiso de todos para evitar incendios forestales. No prendas fuego.

Recomendaciones para la prevención:

- No utilizar fuego para la limpieza de malezas o el manejo de pasturas.

- No arrojar fósforos ni colillas de cigarrillos en espacios abiertos.

- No dejar latas o vidrios cerca de la vegetación, ya que pueden provocar incendios.

- Evitar fogatas en zonas de islas. En caso de hacerlas, elegir un área despejada, apagarlas correctamente con agua y asegurarse de extinguirlas por completo antes de retirarse.

- Aumentar la humedad en los alrededores de las viviendas durante la noche mediante riego artificial o manual.

El 95 % de los incendios son provocados por la actividad humana. Con responsabilidad y compromiso, podemos prevenirlos.

Si observás fuego, avisá de inmediato a Bomberos Avellaneda (480619) o al 911.